Москва, 10 февраля. Новейший российский дрон решит проблему перехвата чужих разведывательных беспилотников, считает главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» сообщил о завершении испытаний усовершенствованного варианта новейшего российского беспилотника «Волк-18». Сообщается, что он предназначен для перехвата дронов противника.

Модернизированная модель БПЛА способна в полностью автоматическом режиме находить, а затем сбивать или таранить воздушные цели. Такого удалось добиться благодаря новой оптико-локационной системе с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей и новой системе управления.

Как отмечает главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, в первую очередь модернизированный «Волк-18» решает проблему перехвата ударных мини-беспилотников.

«Такой дрон-перехватчик должен работать в любых условиях и когда угодно. Еще несколько лет назад, когда вели борьбу с мини-дронами, то вспоминали про коршунов и орлов, то есть дрессировали хищных птиц, и это не шутка. «Волк-18» – эффективный, относительно недорогой», — пояснил Корнев в интевью радио «Спутник».

Однако он добавил, что речь идет о борьбе с дронами широкого распространения, но никак не о серьезных военных беспилотниках.

Отметим, что «Волк-18» — это не единственная российская разработка беспилотников, которая имеет успех. Федеральное агентство новостей сообщало, что Россия сделала первые шаги к созданию истребителей шестого поколения, разработав беспилотник «Охотник». При этом «Охотник» успел «навести шума» и уже не понравился американцам, рассказывает «Царьград».