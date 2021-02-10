Назван срок пребывания COVID-19 в головном мозге

Вашингтон, 10 февраля. Эксперимент американских ученых на мышах показал, как долго коронавирус способен оставаться в организме человека.

Специалисты заразили COVID-19 лабораторных мышей через нос. Вирус проник в мозг, а затем через нейронные рецепторы воздействовал на внутренние органы. Через три дня легкие грызунов подверглись сильному поражению, еще через пять-шесть дней началось их очищение.

При этом уровень концентрации коронавируса SARS-CoV-2 в мозге в тысячу раз превышала показатели в легких. Затем у мышей зафиксировали дезориентацию и затрудненное дыхание. В конце концов ученые из Университета Джорджии пришли к выводу, что коронавирус может навсегда оставаться в головном мозге.

Порядка 80% вылечившихся от COVID-19 пациентов сталкиваются с неврологическими или психическими последствиями, заявили британские специалисты. Влияние коронавируса на мозг зараженных удается выявить в течение полугода после выздоровления.