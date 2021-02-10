Один из богатейших людей России раскрыл недостатки ипотеки

Москва, 10 февраля. Минусы жилищного кредитования и альтернативные способы покупки квартир назвал совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков.

Бизнесмен, занявший по итогам прошлого года 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, на своем YouTube-канале рассказал, что бедные люди берут ипотеку на несколько десятилетий. Они не умеют считать деньги, а банки это используют. В итоге совокупная переплата может достигать стоимости нескольких квартир

Ко второй категории Рыбаков отнес тех, кто погасил ипотеку досрочно. Они могли бы купить квартиру даже без кредита, просто подкопив, поэтому в первый год их максимально нагружают страховками и комиссиями. Таким гражданам миллиардер предложил грамотно копить деньги и потом взять недвижимость в рассрочку. Также можно стать участником жилищно-строительного кооператива.

Дискуссию по поводу ипотеки Рыбаков назвал бессмысленной. Он выразил уверенность, что люди, приобретающие жилье таким способом, «заключают себя в добровольное рабство».

Президент России Владимир Путин ранее констатировал, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям и поддержала строительную отрасль.