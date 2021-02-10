Блогер Пучков оценил страшилку про «китайскую оккупацию» Дальнего Востока

Москва, 10 февраля. Страшилка о «китайской ползучей оккупации» в отношении российского Дальнего Востока и Сибири начала активно распространяться в Сети.

Однако блогер и публицист Дмитрий Пучков в корне не согласен с утверждением, что Китай посягает на территории России. По его словам, информация о захвате Дальнего Востока является придуманной сказкой. Эксперт считает, что Пекин в то же время может предоставить капитал для развития региона.

«Я считаю, что обязан. Ну, мы же там продаем все. Например, мы вылавливаем рыбы столько, что сами ее сожрать не можем. Поэтому наши траулеры тихо-тихо плывут в Японию и подпольно продают ее там. Так почему бы ее, так сказать, легально не продавать китайцам?» — сказал блогер.

Публицист добавил: не стоит удивляться тому, что сейчас в дальневосточном регионе наблюдается большое количество граждан из Китая

«Если приедут китайцы что-то делать, китайские рабочие — они же не на ПМЖ приезжают. Приехали, поработали и уехали», — считает эксперт.

Дмитрия Пучкова также возмутил тот факт, что россияне не спешат попасть на Дальний Восток. Граждане вроде переживают за судьбу региона, однако «эшелонов желающих» работать в Хабаровске пока не видно, заключил эксперт.

Федеральное агентство новостей сообщало, что жители Дальнего Востока получат льготы на полеты по 21 направлению внутри России.