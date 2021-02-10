Эдита Пьеха в третий раз стала прабабушкой

Санкт-Петербург, 10 февраля. Народная артистка СССР Эдита Пьеха стала прабабушкой в третий раз — ее внучка Эрика Быстрова родила дочь. О пополнении в семье рассказал внук знаменитости Стас Пьеха.

Он обрадовал фанатов новостью, что стал дважды дядей. И мама, и малышка чувствуют себя хорошо, заверил артист в беседе с KP.RU. Певец не стал раскрывать имя девочки, предоставив эту возможность сестре.

«Сразу после родов начали обсуждать и решать с сестрой рабочие вопросы. Как будто бы не отключались от этого процесса», — отметил Стас Пьеха.

У 34-летней Быстровой уже есть семилетняя дочь Василиса. Кроме того, у внука певицы и модели Наталии Горчаковой в 2014 году родился сын. Таким образом 83-летняя Эдита Пьеха уже трижды стала прабабушкой.

Артистка в последнее время не выходит в свет, не дает интервью и поддерживает контакт лишь с близкими родственниками. Как выяснило Федеральное агентство новостей, звезда укрылась в поместье в Ленобласти из-за депрессии.