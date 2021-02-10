Судан готовится к худшему сценарию по плотине Хидасэ

Хартум, 10 февраля. Судан готовится к худшему сценарию по эксплуатации Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ), пишет Al Mash Hadal Sudani.

Власти Хартума неоднократно выражали опасения по поводу планов Аддис-Абебы выполнить второе заполнение дамбы в июле 2021 года, несмотря на отсутствие достигнутых соглашений. Этот шаг представляет угрозу для национальных плотин Россирес и Мероэ, а также 20 миллионов граждан страны, проживающих ниже по течению реки Голубой Нил.

Эксперт по водным ресурсам Ахмад Муфти в комментарии эмиратской газете Al-Ruya рассказал, что участие Судана и Египта в управлении плотиной Хидасэ могло бы разрешить многолетний конфликт между тремя государствами.

По его мнению, для окончательного урегулирования данного вопроса необходимо подключить Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Соглашение о совместном управлении должно быть очень четко сформулировано и выпущено решением СБ ООН при наличии международных гарантов», — считает эксперт.

Накануне министр водных ресурсов Эфиопии Селеши Бекеле подтвердил готовность страны откликнуться на просьбу Судана по эксплуатации плотины «Возрождение». По его словам, Аддис-Абеба и Хартум могут прийти к договоренности относительно ее заполняемости.

Ранее редакция Telegram-канала «Рыбарь» в рамках проекта «Война за воду» рассказала о дамбе Хидасэ, ставшей камнем преткновения между тремя африканскими государствами.

Эфиопия планирует продолжить эксплуатацию плотины «Возрождение» для выработки гидроэлектроэнергии и разрешения проблем с водоснабжением путем ее заполняемости. Судан и Египет выступают против функционирования гидроэлектростанции до подписания соглашения, регулирующего уровень воды в русле реки Голубой Нил.