Ивана Жидкова отговаривают от романтических отношений с Настасьей Самбурской

Москва, 10 февраля. Актер Иван Жидков поделился совместным снимком с коллегой Настасьей Самбурской. Поклонницы наперебой начали отговаривать его от романа с актрисой с непростым характером.

На опубликованном снимке Иван позирует в простой белой футболке, а Настасья — в лаконичной черной водолазке. Они сидят на фоне балкона, завешанного белой тюлью, как будто встретились в домашней обстановке.

«Без текста», — подписал публикацию актер.

Фанатки Жидкова ужаснулись при мысли, что он может встречаться с острой на язык Самбурской. По мнению подписчиков, у актрисы скверный характер, и Ивану стоит подыскать себе девушку подобрее.

«Настасья может и хорошая, но за языком явно не следит»; «Она вас сожрет»; «Тебе она не нужна»; «Вам, Ваня, нужна девушка добрая, как и вы сам, а у Насти характер...» «Ой, только не это! Настя, не порть нам хорошего человека», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Настасья Самбурская ранее жестко прошлась по провинциальным мужчинам. Звезду, как обычно, раскритиковали за слишком категоричные взгляды.