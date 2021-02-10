Цви Маген назвал главные отличия политики Байдена и Трампа в сторону Израиля 

Как изменилась американская политика в отношении Израиля с приходом Джо Байдена, рассказал политолог, экс-дипломат Израиля Цви Маген в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сейчас со стороны новой администрации Байдена произошла смена акцентов и интересов США. Уже видна смена американской политики — заявления разных представителей администрации, включая госсекретаря. Однако все, что связано с Голанскими высотами — это уже новая политика», — рассказал Цви Маген, отметив, что с Трампом было легче, потому что он позитивно и открыто относился к интересам Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в нынешних условиях контроль Израиля над Голанскими высотами имеет большое значение для израильской безопасности. Однако он поставил под сомнение законность решения администрации Дональда Трампа признать суверенитет Тель-Авива над регионом. Цви Маген подчеркнул, что Израиль — это самостоятельное и очень серьезное государство в региональном уровне, которое до сих пор является партнером США.

«В целом США рассматривают Израиль в качестве партнера и дружественную державу. У Америки нет интереса ломать копья в этом отношении. Но будут и отдельные вопросы, которые надо будет решать, с которыми надо будет научиться жить», — отметил эксперт.

Ранее специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США и региональным проблемам нераспространения ядерного оружия, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев заявил, что новая администрация постарается обнулить все договоренности Трампа с Израилем. По мнению политолога, отменяя указы Трампа, администрация Байдена смотрит, что им может предложить Израиль.