Авианосец ВМФ РФ «Ламантин» совершит прорыв сразу в нескольких отраслях производства

Москва, 10 февраля. Авианосец «Ламантин» совершит прорыв сразу в нескольких сферах российской экономики и производства, включая атомную отрасль. Об этом заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) убежден, что проект «Ламантин» и его авиагруппа позволит совершить рывок в области авиастроения, машиностроения, IT-технологий и производства вооружений. Своими соображениями он поделился в интервью для канала «Звезда».

«Убежден, что реализация проекта создания авианосца (и его авиагруппы) способна привести к технологическому рывку и на протяжении более десяти лет во многих сегментах экономики и промышленности», — поделился Рахманов.

«Ламантин» получит атомный реактор и сможет принимать на борт как истребители, так и перспективные самолеты. Вероятно, их взлет будет осуществляться при помощи трамплина или в перспективе с использованием электромагнитной катапульты.

В феврале 2018 года Рахманов рассказал прессе, что корпорация приступила к проекту нового авианосца. «Ламантин» заложен и во второй программный период программы вооружений на 20182027 годы.

Ранее издание «Царьград» сообщило, что первые серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» получат крылатые ракеты «Калибр».

Разработки продолжаются и в области беспилотных морских аппаратов. Федеральное агентство новостей передавало, что конструкторское бюро «Малахит» разрабатывает батискаф, который спустится на дно Марианской впадины.