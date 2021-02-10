Сергей Бурунов откровенно рассказал о страшной смерти матери

Москва, 10 февраля. Актер Сергей Бурунов рассказал, что его мать Татьяна долго и мучительно боролась с раком, но не сумела одержать победу над недугом. После ее смерти артист столкнулся с депрессией.

Бурунов потерял родного человека в 2010 году. Именно в тот период он снимался в шоу «Большая разница», которое прославило его на всю страну. По словам актера, он хотел отказаться от участия в проекте, но мать отговорила его — так сильно ей нравилась передача. Кроме того, нужны были деньги на ее лечение.

«Полгода она мучительно умирала на моих глазах», — откровенно рассказал Бурунов.

Актер признался, что несколько лет не мог справиться с одолевшей его депрессией из-за ухода близкого человека.

«Конечно, накрывало страшно, когда я оставался один в комнате, там и слезы, и сопли — все случалось», — вспомнил он.

Бурунова мучила мысль, что мать можно было спасти от рака поджелудочной железы, но она никак не соглашалась на операцию.

«После ее смерти меня сжирало чувство вины…» — передает его слова «7Дней.ru».

В четверг на экраны выходит фильм «Родные», в котором Бурунов сыграл главную роль. Участие в съемках картины приняли также Ирина Пегова, Анна Уколова и Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка.