За расставанием следила вся страна: самые скандальные разводы звезд с детьми

Их любовь казалась вечной, а семья — идеальной. Им завидовали многие юные девушки и опытные женщины. Звезды тоже люди, а значит и им свойственны ошибки. ФАН рассказывает о звездах, полная чаша которых разбилась в один момент, и о детях, которым пришлось выбирать между папой и мамой.

Никита Джигурда и Марина Анисина

Расставание эпатажного и скандального актера Никиты Джигурды с его супругой — олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной обсуждала вся страна. Подробности разрыва смаковались на российских телеканалах и в прессе несколько лет. И Анисина, и Джигурда хорошо пропиарились на разводе, выступая на всевозможных шоу. На развод Анисина подала в 2016 году. Она объяснила свой поступок неконтролируемым и агрессивным поведением бывшего супруга, который к тому же якобы баловался марихуаной. Позже Никита признался, что скандальный развод — спланированное шоу, на котором бывшие супруги смогли прилично заработать. В конце года появились слухи, что в скором времени Анисина и Джигурда сыграют свою вторую свадьбу. Подрастающие дети пары Ева Влада и Мик-Анжель-Крист Джигурда вряд ли довольны поведением родителей.

Рита Дакота и Влад Соколовский

Выпускники «Фабрики звезд-7» Маргарита Герасимович и Влад Соколовский выглядели идеальной парой, во всяком случае на фотографиях в социальных сетях. Может быть, так считала и сама Дакота, пока не застала любимого супруга за изменой. О разводе певица сообщила в своем блоге в Instagram. Молодая мама честно призналась в неверности Соколовского. Она отметила, что Влад изменял ей после свадьбы и во время ее беременности. Дакота сообщила, что знает десяток девушек, с которыми проводил время ее бывший муж. Трехлетняя Мия проживает с матерью, но регулярно видится с отцом.

Ирина Дубцова и Роман Черницын

За их отношениями и разладами наблюдала вся страна. Долгое время Дубцова и Черницын жили душа в душу, но все изменилось в 2006 году, когда Ирина родила ребенка. Певица намеревалась продолжать карьеру в шоу-бизнесе, а не сидеть дома одна с младенцем на руках. Муж не только не разделял интересов супруги, но часто находился не рядом. У Ирины начала проявляться депрессия, но Роман не смог понять и простить жену, наоборот, упреки с каждым разом становились более разрушительными и губительными.

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков

Отношения футболиста Александра Кержакова с дочерью сенатора Вадима Тюльпанова Миланой выглядели благоприятными, но до определенного момента. Тюльпанова признавалась, что трепетное отношение мужа сменилось на деспотизм и агрессию после смерти ее влиятельного отца. Кержаков, в свою очередь, настаивал на том, чтобы его супругу лишили родительских прав из-за неадекватного поведения и наркомании. Тюльпанова все же сумела отстоять ребенка перед судом и теперь воспитывает его одна. Не так давно Милана рассталась со своим новым бойфрендом. Оказалось, молодой человек имел три судимости и полтора года отбывал наказание в местах лишения свободы в Санкт-Петербурге. За плечами у Кержакова три неудачных брака, причем практически с одинаковыми сценариями.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Распад одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стал настоящим ударом для их поклонников. После одной из ссор актриса обвинила супруга в рукоприкладстве и в токсичном поведении. От Приличного не последовало никакой реакции. Позже пара объявила о разводе. Агата пыталась спасти отношения, признавшись, что совершила ошибку, но Павел не изменил мнения. Дети звездной пары — Тимофей и Мия остались жить с мамой.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин

Хоть экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин и телеведущая Юлия Барановская не были официально женаты, но их расставание было очень громким и скандальным. Юлия на протяжении 10 лет всюду следовала за мужем. Пока он думал о своей карьере и о других женщинах, Барановская создавала уют в доме и воспитывала двух детей. Аршавин бросил Юлию по телефону, когда она находилась на последних месяцах беременности третьим малышом. С расставания звездной пары прошло уже достаточно много времени, но бывшие возлюбленные до сих пор конфликтуют, от чего сегодня страдают их дети.

Валерия и Александр Шульгин

Развод Валерии с ее первым мужем Александром Шульгиным сопровождался громкими скандалами и бесконечными выяснениями отношений. Как призналась певица, будучи мамой трех маленьких детей, она долгие годы терпела жестокое обращение супруга: регулярные побои и оскорбления. Шульгин срывался и на детей. Валерия отмечала, что после жизни с отцом-тираном два ее сына и дочь нуждались в психологической помощи.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган выглядели стабильной звездной парой, воспитывающей маленького сына Платона, родившегося в 2016 году. В 2019 году Россию ошарашила новость о разводе звездных супругов. Хоть пара и рассталась на мирной ноте, но история расставания обросла различными легендами и долгое время мусолилась общественностью. Ксения призналась, что бывшие супруги сохранили уважительные отношения, несмотря на взаимные обиды и недопонимание в браке.