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Политолог рассказал, почему Израиль не наказывают санкциями за самостоятельность

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Политолог рассказал, почему Израиль не наказывают санкциями за самостоятельность

Израиль спокойно отрабатывает удары по угрожающим ему территориям. Россию же западные страны наказывают санкциями за каждое действие в сторону другого государства. Почему Москва не может безнаказанно противостоять националистам Киева, рассказал политолог, экс-дипломат Израиля Цви Маген в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Израиль осуждают так же, как и Россию. Если Израиль начнет действия в Ливане, то последует большой хор критики. Но Израиль может себе позволить жесткие действия, потому что он не тяжеловесная фигура на карте мировой дипломатии. Однако у Израиля тоже достаточно проблем. Россию же за любые действия осуждают очень строго, потому что существует противостояние России с западными странами, которые пытаются комплексно оказать влияние на государство. То, что происходит на Украине и в других экс-советских республиках, является реализацией личных интересов разных стран», — объяснил Цви Маген.

Он также подчеркнул, что России сложно продвигать свою политику, но она это делает, не оглядываясь.

«Россия является более серьезной угрозой, нежели Израиль для других держав. В этом отношении нельзя сравнивать реалии, которые создает Израиль в своем ограниченном пространстве, и ходы, которые Россия не может себе позволить, потому что это волнует некоторую часть населения — Европа и Северная Америка опасаются Россию. Наряду с этим у России есть конфликтные ситуации с соседними государствами. Поэтому влиятельные международные структуры, например НАТО, хотят оказать давление на Россию, заставить ее отказаться от своих планов и изменить поведение на международной арене», — сообщил политолог.

По его словам, Израиль же угрожает интересам только своих соседей-террористов, что никак не влияет на общие международные отношения. В этом и заключается большая разница в восприятии Израиля и России, подчеркнул эксперт.

«Наряду с этим Израиль доказал другим государствам, что может решительно реализовать свои интересы. Это сказывается и на отношениях с Россией. Напомню, что Израиль не присоединяется к санкциям против России и не проводит антироссийские акции. Израиль с Россией договаривается об определенных совместных интересах в регионе. Все это происходит на взаимной основе», — подытожил Цви Маген.

 

Ранее ФАН сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу и его израильский коллега Беньямин Ганц обсудили перспективы военного сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.

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