Семь способов провести 14 февраля, если вы одиноки

Отмечать День влюбленных, если у вас нет пары, вовсе не трагедия. Более того, этот день можно посвятить любви к себе. ФАН подготовил топ-7 способов провести 14 февраля и не чувствовать себя одиноким в окружении счастливых парочек.

Встреча с подругами

Наверняка в вашем окружении найдутся знакомые или подруги, которые, как и вы, находятся в статусе «свободна». Соберите девичник: приготовьте вкусняшки или забронируйте ресторан, выберите комедию для просмотра дома или запланируйте поход в кинотеатр. Если позволяет погода, можно выбраться компанией на природу, покататься на лыжах или сноубордах. Сделайте с подругами этот вечер веселым, друзья всегда помогут не грустить.

День в спа

Можно купить абонемент в салон красоты на приятные расслабляющие процедуры, тогда за вас все сделают профессионалы. От вас потребуется только релаксировать и не думать о проблемах. Можно сделать спа-вечер у себя дома. Подготовьте свечи, включите вашу любимую музыку, она необязательно должна быть тихой и спокойной. Наберите ванную с пеной, добавьте морскую соль, можно побаловать себя ароматной бомбочкой. Сделайте маску для лица, волос. Налейте бокал вина или сока. После всех процедур можно почитать давно отложенную книгу или посмотреть пару эпизодов любимого сериала.

Шоппинг

Радость от покупок оценивается психологами как одно из лучших средств для борьбы с депрессией и плохим настроением. Выберете любой удобный способ — интернет-магазины или торговый центр. С последними будьте аккуратны и не забывайте о средствах индивидуальной защиты в пандемию. Если с финансами не очень, просто прогуляйтесь по магазинам, примерьте новые образы, посмотрите на себя с другой стороны. Возможно, именно обновленный имидж поможет вам привлечь интересного мужчину в вашу жизнь.

Время с родными

Если вам не с кем отмечать День всех влюбленных, используйте его, как возможность сказать о любви своим родным: родителям, сестрам, племянникам. Можно приготовить им небольшие милые презенты-валентинки и написать на них, какие качества родственника вам нравятся больше всего. Пусть это будет день признаний в любви — мы ведь так редко говорим своим близким, как сильно их любим.

Порядок в доме — порядок в голове

Зачем откладывать уборку до весны, когда можно сделать ее прямо сейчас? Наведение порядка в своем пространстве это одно из самых сильных проявлений заботы о себе. Необязательно затевать грандиозную уборку: просто расставьте все вещи по местам, залезьте в самые пыльные и забытые углы, вынесите весь мусор.

Полезный лайфхак, как избавиться от ненужных вещей в доме: заведите буферную коробку. Сложите в нее все вещи, которые вы все не решитесь выбросить. Через пару месяцев смело выносите ее из дома. По-настоящему нужные вещи вы за это время оттуда достанете и используете, а остальное вряд ли вам понадобится когда-либо. Не бойтесь избавляться от старого — только так в жизнь можно привлечь что-то новое.

Танцы

В качестве способа выплеснуть накопившуюся энергию можете выбрать танцы. Причем это может быть как дискотека в каком-нибудь модном клубе, так и занятия в специальной танцевальной школе. Ну и, конечно, пение дома перед зеркалом в расческу и танцы босиком никто не отменял. Пой так, как будто тебя никто не слышит, танцуй так, как будто тебя никто не видит. Настроение поднимает на ура!

Фотосессия



Закажите профессиональную съемку в студии или попросите кого-то из друзей пощелкать вас на телефон с хорошей камерой. Локаций может быть даже несколько: в квартире и на улице. Лайфхак, как сделать фотосессию у себя дома: найдите однотонное покрывало или ткань, подберите пару образов, но самое важное — это свет. Лучше всего проводить съемку днем напротив окна — получится естественно, да и с оборудованием заморачиваться не придется. Если не успеваете пофоткаться пока не стемнело, то тогда выберите в качестве освещения лампу с холодным светом: желтый заставит проявиться на фотографиях все ваши мелкие изъяны.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук рассказал ФАН, что делать, если вас раздражают влюбленные пары 14 февраля. Специалист поделился советами, как найти себе партнера.