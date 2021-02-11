Мягкая сила и твердые кулаки: Россия должна защитить людей в Донбассе и Прибалтике

В современной системе международных отношений уже нет места политесу. Традиционными методами проблемы уже не решить. Дипломатический язык заменили на хамство, неприкрытую агрессию и угрозы. Чего сегодня стоят дипломатические заявления и международные договоренности? Какими методами можно продвигать свои интересы? И как защищать соотечественников в Донбассе и Прибалтике? Жесткими кулаками или полагаться на дипломатов? Эти вопросы обсудили политологи, депутаты и дипломаты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В двойной игре не место офицерской чести

В международных отношениях политика двойных стандартов — обыденность. Но сейчас все выходит на новый уровень, уверен эксперт Института стран СНГ, главный редактор портала «Материк.ру» Иван Скориков. По его словам, если раньше правила игры были более двуличными, то теперь происходит открытая «девальвация дипломатической субординации» и «инфляция международного права».

«Особенно это видно в сферах, которые напрямую не связаны с внешнеполитической деятельностью. В тех же массмедиа. Посмотрите, какую травлю леволибералы устроили Дональду Трампу и его сторонникам. То же самое видим в различных организациях, призванных нести культуру в массы: международные конкурсы, кинофестивали, показы мод и прочее. Теперь уже откровенно происходит диктатура леволиберального толка и в политике, и в культуре, и в СМИ. <…> Они уже откровенно сбрасывают маски и даже не пытаются лукавить. Проблемы, в которые погрузилась Россия, связанные с нашими соседями, это только подтверждает», — рассказал Скориков.

Эксперт напомнил, что за прошедший год прошла невиданная атака на геополитические интересы России. Это и нагорнокарабахский конфликт, который был спровоцирован извне, и отыгрыш евроинтеграторов в Молдове, где к власти пришла Майя Санду, и продолжающаяся агрессия против всего русскоязычного на Украине — курс дерусификации проводится пуще прежнего. Иван Скориков убежден, что в современном информационном обществе нельзя говорить о дипломатии, как о единственном способе влиять на отношения с другими странами. Для того чтобы обеспечить успех той или иной операции, необходимо подготовить общественное мнение. Не зря сейчас все чаще говорят об информационных войнах. То же признание Косово, по мнению эксперта, — это успех либеральной элиты, которая сформировала новое поколение политиков, принимающих решение. У России нет такого влияния на политической арене потому, что «мы находимся в иллюзии честной офицерской дипломатии, которая сковывает нас», сказал спикер.

«Пора действовать в рамках сложившейся двуличной системы. Они уже не притворяются. И мы должны действовать с позиции мягкой силы, но жесткими кулаками. До 2014 года на Украине был только один наш институт. А у них различные институты раскиданы десятками по всем странам постсоветского пространства. Мы боимся показать, что можем действовать теми же методами. Как только наш посол где-то что-то говорит, то нас сразу обвиняют во вмешательстве во внутренние дела. А для американских послов тесное взаимодействие с властями — это нормально», — пояснил участник конференции.

В последние годы резко изменилась международная ситуация и роль дипломатии в ней теперь выглядит иначе. Профессор кафедры американских исследований СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец рассказал, что из-за тенденции к многополярности резко меняются задачи внешней политики и дипломатии. Он привел в пример Сирию, где несколько сторон вели свою игру: Турция, США, Россия и приграничные страны. По словам ученого, найти баланс интересов в такой ситуации очень сложно.

«России надо действовать активно на всех направлениях. Американцы во всем мире действуют по принципу — мы являемся эталоном демократии, все должны к нему стремиться, а кто не стремится, того мы вынудим. <…> Россия тоже претендует на роль великой державы. Мы имеем на это юридическое право, как ядерная держава и член Совбеза ООН. Но соревноваться в силе и могуществе сложно. У США много наработок и большая поддержка», — пояснил американист.

В то же время он отметил, в латиноамериканских странах, которые США считают своим задним двором, антиамериканские настроения достаточно сильны. Результаты выборов в Боливии, Мексике, Аргентине и Эквадоре говорят о том, что американцам там просто не приходится.

Президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Ивашов убежден, главная проблема России заключается в отсутствии общей стратегии своего позиционирования.

«По крайне мере уже сто лет со стороны англосаксонского мира стратегия поведения неизменна. Россия — главный объект для подавления и контроля. Как они приняли эту стратегию в конце девятнадцатого столетия, так и приводят ее в жизнь. Меняются методы, способы, средства, но цель остается одна — давить и сковывать нашу страну. И под каждого лидера России или СССР они отрабатывали и отрабатывают конкретные операции», — рассказал профессор.

Российская дипломатия в отличие от западной пока не имеет цельной программы. Мы не знаем, кем хотим быть в этом мире, считает эксперт. И лишь «реагируем в реактивном режиме» на ситуацию, а цельной стратегии нет. Поэтому наша страна проигрывала и всегда будет проигрывать, заключил он.

Как отстаивать интересы соотечественников?

Донбасс в подвешенном состоянии, русскоязычное население в Прибалтике и на Украине подвергается насильной дерусификации, США задерживают и сажают в тюрьму российских граждан. Западные страны в подобных случаях не стесняются действовать в своих интересах, в то время как Россия пытается решить проблемы в рамках дипломатии. Иван Скориков считает, что это одна из самых больших ошибок.

«Мы как-то смущаемся защищать своих соотечественников. Хотя остальные страны защищают своих по всему миру. Нам давно пора сделать смелый шаг и раздать российское гражданство соотечественникам без утраты другого гражданства и без обязательства переезда в Россию. Представьте, сколько активных людей мягкой силы у нас появится за рубежом», — поделился мнением эксперт. — Ведь, если бы мы это сделали на той же Украине еще до 2014 года, то никакого Майдана, жертв в Одессе и в Донбассе не было бы. Они бы на это не пошли зная, что там сотни тысяч людей с российским гражданством».

При этом Скориков отметил, что Следственный комитет должен начать более активную работу по прибалтийским и украинским «друзьям». Хотя всем понятно, что страны этих людей не выдадут, но их имена должны быть в списках Интерпола.

«Все стали настолько откровенно нечестно играть, что нам не время оставаться с белыми воротничками и офицерской честью», — заявил он.

Депутат Госдумы Николай Рыжак в свою очередь заявил, что России пора определиться с позицией по Украине — «нельзя держать народ Донбасса в подвешенном состоянии столь долгое время». По его мнению, Россия сейчас достаточно крепко стоит на ногах, чтобы показать людям — за ними крепкая опора. Такого же мнения относительно ситуации с Донбассом придерживается и Леонид Ивашов.

По его мнению, официальные лица России должны предупредить украинские власти что, если они не откажутся от русофобской политики, то ЛНР и ДНР будут признаны независимыми, или еще лучше — им будет предложен референдум о вхождении в состав России. Но к решению проблем русскоязычного населения в Прибалтике надо подходить комплексно, отметил в ходе разговора Ивашов. Там надо более активно защищать наших людей используя все рычаги: и экономические, и политические, и дипломатические. Поскольку агрессоры не обращают внимания на пустословие со стороны наших дипломатов.