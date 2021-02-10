Лунная программа: как Россия планирует освоить земной спутник

Создание первой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов к Луне приостановлено, ее технический облик может быть изменен. Ее пуск был запланирован на 2028 год, но теперь его могут перенести. Создание первой сверхтяжелой ракеты — один из ключевых этапов реализации российской лунной программы на 2021–2040 годы. Планы нашей страны по освоению Луны — в материале ФАН.

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. В совете отметили, что для строительства ракеты необходимо использовать перспективные и экономически оправданные технологии.

Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что работы над созданием ракеты «Енисей» поставлены на паузу.

«Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты», — объяснили в центре.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» будет пересмотрен. До 2032 года первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара».

Лунная программа

Российская программа по освоению Луны рассчитана на 2021–2040 годы. Концепция исследования и освоения Луны была озвучена 28 ноября 2018 года. Программа включает три этапа.

Первый получил название «Вылазка», он рассчитан на 2021–2025 годы. На этом этапе будет происходить отработка всех технологий на МКС и создание базового модуля окололунной станции. После этого последуют испытания перспективного пилотируемого корабля «Федерация», беспилотные облеты Луны и исследование автоматическими станциями. Цель первого этапа — решение научных задач, разведывание местности и подготовка дальнейших шагов программы.

Второй этап называется «Форпост», он рассчитан на 2025–2035 годы. Планируется, что на этом этапе будут происходить пилотируемые полеты с облетом Луны в 2026 году и высадка космонавтов на срок до 14 суток после 2030 года. Кроме того, до 2035 года на окололунной орбите должны быть развернуты спутники связи.

Третий этап — «База» — запланирован на 2035–2040 годы. Он включает завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы и создание научной инфраструктуры — двух астрономических обсерваторий, системы добычи водяного льда и строительство убежищ от радиации. Также на данном этапе на окололунной орбите будут развернуты навигационные аппараты для прокладки маршрутов работающей на поверхности техники.

Ранее стало известно, что представителей России отстранили от обсуждения проектов по международной лунной программе, в частности от планирования создания окололунной станции Gateway.