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Игорь Матвиенко предрек Монеточке звездное будущее из-за кавера на «Белые розы»

Игорь Матвиенко предрек Монеточке большое звездное будущее

Москва, 10 февраля. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), исполнившая кавер на песню «Белые розы» группы «Ласковый май», однажды станет большой звездой. Об этом ФАН заявил композитор фильма «Родные», продюсер Игорь Матвиенко.

Совместно с актером Сергеем Буруновым Монеточка записала новую версию культовой песни девяностых. Клип предваряет выход в прокат 11 февраля кинокомедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова.

«Считаю, что сняли очень хороший ролик на песню «Белые розы», получился отличный ремикс, — оценил работу артистов Матвиенко. — Я был на предпоказе фильма 9 февраля и понял, что Сергей Бурунов, наверное, сейчас актер номер один. А Монеточка… Я на нее посмотрел и увидел, что именно песня «Белые розы» в ее исполнении, как ни странно, говорит о том, что из всех молодых артистов последней волны именно она станет большой звездой».

Игорь Матвиенко предрек Монеточке большое звездное будущее

Композитор также отметил, что песни девяностых создают в картине ощущение некой эпохи. По мнению Матвиенко, «Белые розы» — одна из лучших песен, созданных за последние 30 лет.

«Это очень хорошая песня. И еще обратите внимание, в конце фильма Бурунов поет песню, о которой речь весь идет фильм. У этой песни тоже большое будущее», — посоветовал Матвиенко.

В фильме «Родные» Сергей Бурунов и Монеточка сыграли главные роли отца и дочери, которые едут на Грушинский фестиваль, чтобы спеть там свою песню.

Ранее российский кинорежиссер Илья Аксенов заявил ФАН, что во время съемок фильма «Родные» он многому научился у актеров, настоящих профессионалов своего дела Сергея Бурунова и Ирины Пеговой.

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