Эксперт призвал Россию выдавать вторые паспорта соотечественникам



Получение второго российского гражданства соотечественниками из стран СНГ помогло бы избежать вооруженных конфликтов, к примеру на Украине, считает эксперт Института стран СНГ, главный редактор «Материк.ру» Иван Скориков. Свое мнение он высказал на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Мы до сих пор смущаемся защищать соотечественников, хотя другие страны защищают соотечественников по всему миру. У них есть министерства по делам диаспоры. И нам давно пора сделать смелый шаг — раздавать российское гражданство без отказа от иностранного гражданства и без переезда в Россию», — заявил Скориков.

Эксперт считает, что эта мера позволит миллионам людей на Украине получить российские паспорта. По его мнению, если бы РФ предприняла эти действия до 2012 года, никакая майданная власть не начала бы агрессивных действий в Донбассе, не сжигала бы людей в Одессе, зная, что на ее территории проживают сотни тысяч россиян. При этом Скориков согласился, что, к примеру, в Прибалтике двойное гражданство невозможно. Там люди просят о введении карты россиянина.

«Введение карты россиянина — один из сложных шагов в спорных ситуациях. Но тут не надо путать: это не двойное гражданство, а второе гражданство. Конечно, если жители Прибалтики или Украины где-то покажут свой российский паспорт, их могут задержать, чем, собственно, спецслужбы и занимаются. Поэтому введение карты соотечественника — это переходный вариант. И получивший эту карту будет иметь все права, если приедет в Россию», — подчеркивает Скориков.



Главный редактор «Материк.ру» считает, что Следственный комитет РФ должен обратить внимание на граждан других стран, которые делают некие провокационные заявления против России. В их отношении должны быть заведены уголовные дела.

Ранее политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Бабич сообщил, что закрытие каналов на Украине произошло посредством новой «ультралиберальной тоталитарной идеологии ЕС».