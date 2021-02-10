Крым остался непризнанным из-за честной дипломатии России

О причине, почему референдум в Крыму и его воссоединение с Россией не признало мировое сообщество рассказал эксперт Института стран СНГ, главный редактор «Материк.ру» Иван Скориков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Россия не может, к сожалению, серьезно влиять на Запад, где за эти годы выросли политические элиты, принимающие решения. Поэтому дипломатия — всего лишь один из методов взаимодействия. Но в рамках нечестной борьбы мы скованы правилами благородной офицерской советской дипломатии», — заявил Скориков.

Эксперт полагает, что России давно пора действовать с учетом сложившейся системы двойных стандартов.

«Мы должны действовать с позиции «мягкой силы», но жесткими кулаками. Когда наши послы проводят какие-то беседы, леволиберальные западные СМИ заявляют о вмешательстве во внешнюю политику. При этом западные послы общаются и с властью, и с оппозицией и никого это не смущает. Почему мы боимся действовать этими же методами?» — вопрошает Скориков.

Эксперт прокомментировал практически рухнувшие Хельсинские соглашения о нерушимости границ 1975 года. По мнению Скорикова, уже давно произошла девальвация всех международных институтов, регулирующих прежние отношения стран.

«Единственным институтом, который может диктовать повестку, является Совет безопасности ООН, так называемый клуб ядерных держав, имеющих реальный суверенитет и реальное влияние на другие страны. Правда, в ООН давно сформировался клуб по интересам, голосующий по приказу, причем ситуации доходят до абсурда. Например, когда США и Украина ежегодно голосуют против нашей декларации о недопущении реабилитации нацизма», — заявил Скориков.

По мнению эксперта, страны — члены Совета безопасности ООН должны открыто признаться друг другу, что давно нуждаются в переформатировании всей системы взаимодействия, иначе произойдет преобразование в пресловутую Лигу Наций, которая довела до войны.

Ранее ФАН рассказывал, что львовский журналист Остап Дроздов порекомендовал властям Украины признать жителей Донбасса и Крыма коллаборационистами.