В России искусственный интеллект поможет врачам при тяжелых случаях COVID-19

В Московском референс-центре лучевой диагностики объявили о создании первого в России профессионального ресурса, который поможет врачам в постановке диагноза при тяжелых случаях коронавирусной инфекции. Эта площадка создана на базе совместного проекта Департамента информационных технологий и Департамента здравоохранения Москвы. Как рассказал ФАН разработчик сервиса искусственного интеллекта, кандидат физико-математических наук Михаил Беляев, теперь лечащий врач из любой точки России, предварительно зарегистрировавшись на ресурсе, может отправить данные компьютерной томографии больного коронавирусом и в течении двух минут получить заключение о степени поражения легких.

«С томографа изображение загружается в облако, там убираются персональные данные пациента, далее отправляется защищенному сервису искусственного интеллекта. Там происходит его обработка, после чего [появляются] результаты в виде картинок, на которых уже помечена патология. И после этого и исходные данные, и результат отправляются лечащему врачу», — рассказывает Михаил Беляев.

Разработчиком системы искусственного интеллекта стал стартап Сколковского института науки и технологий, компания «Айра Лабс». В прошлом году компания обработала более 100 тысяч исследований данных компьютерной томографии больных COVID-19. Благодаря внедрению новой системы удается получить объективные данные поражения легких пациента, считает разработчик системы Михаил Беляев.

«Основная роль при COVID таких технологий искусственного интеллекта — это объективная оценка какого-то сложного показателя, которая при ручной обработке врачом занимает много времени, — комментирует собеседник Федерального агентства новостей. — А мы это делаем автоматически и самое главное — объективно, то есть фактор субъективной оценки на глаз убираем».

Как подчеркнул Михаил Беляев, данная услуга предоставляется российским медикам бесплатно. Единственное условие — врач должен зарегистрироваться на ресурсе.