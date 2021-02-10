Попытка вытянуть деньги из России обернется для фондового рынка США зомби-эффектом

Мировая экономика поставила новый рекорд: общая капитализация национальных фондовых рынков впервые в истории превысила 100 трлн долларов. Случилось это еще в декабре 2020 года, причем на фоне коронавирусного падения (!) экономики — по данным ООН, на 4,3%.

Важнейшую роль в создании этого парадокса сыграл фондовый рынок США, доля которого составляла почти 55% от мирового. Причем на две основные площадки: NYSE (29,7 трлн долл.) и NASDAQ (21,2 трлн долл.), — приходилось больше половины оборота. Индекс SP500 достиг тогда рекордной отметки в 3619 пунктов, индекс Доу-Джонса (DJ30) — 30 218, а индекс NASDAQ — 12 464 пункта. На момент написания этой статьи они поднялись еще выше: соответственно, до 3913 (+8,1%), 31 404 (+3,9%) и 14 012 (+12,4%) пунктов.

Разумеется, за раздувание такого биржевого пузыря ответственность несет прежде всего система крупнейших центробанков во главе с американским Федрезервом. За 11 месяцев, с 1 марта 2020 года по 1 февраля 2021 года, эта система «из воздуха» эмитировала денежную массу, эквивалентную 9,4 трлн долларов. Свыше 6 трлн долл. из них — на счету ФРС, увеличившей общий объем «баксов» на 22%. Причем около 4 трлн напрямую ушли на поддержку американского фондового рынка, который с прошлогодних весенних минимумов показал за это время рост почти на 70%.

Приведенные цифры нужно знать для того, чтобы в полной мере оценить реакцию американского фондового рынка на новые финансовые вливания со стороны администрации Джо Байдена. Их первый пакет оценивается в 1,9 трлн долл., причем 1,1 трлн запланированы как «целевая поддержка бизнесу», то есть в первую очередь — тем же фондовым рынкам. Так вот, эта реакция теперь выглядит куда более вялой, чем было в прошлом году. Тогда вливание 4 трлн долл. привело к 70%-ному росту, а сейчас 1,1 трлн не дотянут даже на 10%.

Кое-что здесь можно списать на эффект «высокой базы», но далеко не все, и даже не бóльшую часть. Как известно, наркозависимые пациенты нуждаются в непрерывно растущей дозе «веществ» — при сопутствующем катастрофическом снижении их «бодрящего» эффекта и нарастании разного рода негативных побочных явлений.

Свидетелями аналогичного синдрома привыкания, или «зомби-эффекта», в экономике недавнего глобального лидера мы и являемся сегодня. Что, в частности, проявилось потрясениями в биржевой торговле, связанными с действиями сетевых структур типа сообщества WallStreetBets в социальной сети Reddit, уже получившими название «цветной революции на Уолл-стрит».

Иными словами, дальнейшая накачка фондовых рынков Соединенных Штатов неизбежно приведет к тому, что эти биржевые пузыри лопнут, поскольку запаса прочности и эластичности у них, судя по всему, уже не осталось. Планка в 60 трлн долларов капитализации — это почти три годовых ВВП американской экономики. Если приводить показатель капитализация/прибыль к 5%-ной годовой норме последней, то фондовый рынок США ушел уже за горизонт 60 лет, что минимум вдвое больше допустимого «поколенческого» показателя в 25–30 лет.

Впрочем, пока нет оснований говорить о том, что это случится в течение ближайших недель или даже месяцев. Особенно потому, что, по всем расчетам, крах должен был состояться уже давным-давно, однако в этих расчетах, скорее всего, не учитывался и не учитывается некий неизвестный «фактор Х», который до сих пор и держит ситуацию в квазистабильном состоянии.

С данным обстоятельством связаны попытки американских и проамериканских финансовых институтов любыми путями вытянуть деньги из других стран, включая Россию, на рынок США. Во всяком случае, такие вроде бы противоположные по смыслу акции, как объявление корпорацией Morgan Stanley курса на покупку российской валюты и «рекомендация» МВФ Банку России снизить его ключевую ставку ниже 4% годовых — якобы с целью таргетирования инфляции, — должны, по замыслу их «операторов», привести к снижению привлекательности рублевых активов и к увеличению бегства капиталов из РФ. Однако подобные «примочки» вряд ли спасут фондовый рынок США и скорее приведут к накоплению нежелательных эффектов и прочих «побочек».

Дальше идти некуда — остаются только внеэкономические и военно-политические, в том числе в рамках стратегии «гибридных войн», воздействия. Это, в свою очередь, заставляет переоценить текущий комплекс внутри- и внешнеполитических рисков для нашей страны.