Эксперт назвал реактор БРЕСТ-ОД-300 будущим атомной энергетики России

Отечественный реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 — одна из возможных будущих «рабочих лошадок» российской атомной энергетики. Такое мнение в разговоре с ФАН выразил главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров.

Реакторы этого типа по экономическим показателям и показателям безопасности обещают значительно превосходить все эксплуатирующиеся к настоящему моменту модели реакторов, отметил эксперт.

«БРЕСТ-ОД-300 — это «быстрый» реактор, который может работать в условиях замкнутого ядерного топливного цикла, что для нас принципиально важно на будущее, потому что это позволит увеличить ресурсную базу энергетики если не в сто раз, то близко к тому», — заявил Уваров.

Он подчеркнул, что у этого реактора есть определенные потенциальные выигрыши также и с точки зрения безопасности.

«Принципиально важно, что это направление мы теперь сможем «пощупать в железе», ведь раньше все споры и разговоры о нем были «бумажными», — напомнил эксперт.

А в 2026 году, когда энергоблок будет построен, можно будет понять и увидеть все его преимущества в живую, уверен эксперт.

«И если наши расчеты оправдаются, то реактор БРЕСТ-ОД-300 сможет стать одной из рабочих лошадок нашей атомной энергетики в XXI веке», — заверил собеседник ФАН.

Реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и связанный с ним энергоблок в настоящий момент строится на АО «СХК» (Сибирский химический комбинат) в рамках направления «Прорыв». Лицензия на его сооружение подписана 10 февраля 2021 года руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексеем Алешиным.