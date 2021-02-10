Режиссер кинокомедии «Родные» Илья Аксенов: На съемках я учился у Пеговой и Бурунова

Российский кинорежиссер Илья Аксенов заявил ФАН, что во время съемок фильма «Родные» он многому научился у актеров, настоящих профессионалов своего дела Сергея Бурунова и Ирины Пеговой.

Уроженец Тулы в эксклюзивном интервью рассказал о сложностях съемочного процесса, о том, как ему работалось со звездами и как композитором комедии стал Игорь Матвиенко.

«Каждый день у нас что-то происходило»

— Илья, как шли съемки, возникали ли какие-нибудь сложности, или все было хорошо?

— Для меня это были одни из самых тяжелых съемок, потому что, во-первых, мы снимали, как только разрешили это делать после пандемии. Тогда открылись все кафе, рестораны. И если в Москве люди, в принципе, нормально относились к съемкам, а в столице мы практически не снимали, то в регионах с этим было куда сложнее. Потому что много кто еще не открылся, и появлялось очень сильное напряжение.

Ну, и плюс ко всему, мы хотели работать только в солнечную погоду, потому что это же комедия (смеется). Должны были сначала снимать в Твери, и там как пошли дожди! Прям неделями! В итоге мы отправились в Липецк. В общем, из-за погоды постоянно все меняли, и каждый день у нас что-то происходило (смеется).

Несмотря на все, мы оказались очень гибкими. Однако, было невероятно сложно именно в плане производства…

— У вас в фильме сыграло много звезд. Как с ними работалось?

— Слушайте, ну они, конечно, разные все люди. С Никитой [Павленко], например, я работаю уже в третьем проекте подряд — ранее я его снимал в фильме «На край света» и в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» Мы с ним дружим, у нас отличные отношения, поэтому тут проблем не было никаких. По Монеточке (Елизавета Гырдымова. — Прим. ФАН). Когда работаешь с дебютантом (это первая роль певицы в кинематографе. — Прим. ФАН), надо на него тратить очень много времени и сил.

Но из-за того, что Лиза согласилась ходить на разные тренинги и коучинги, и из-за того, что был серьезный период, когда нам надо было из артистов сделать актеров, а она абсолютно лояльно ко всему этому отнеслась, все сложности мы прошли еще до съемочной площадки. Ну, и плюс ко всему у Монеточки очень хорошее воображение: она очень гибкая, поэтому тут тоже проблем не было.

Ну, а Сергей [Бурунов] и Ирина [Пегова] — просто настоящие профессионалы! Скорее, даже я учился у них чему-то. Были сцены, когда я мог развести мизансцену и понимал, что что-то не работает, и актеры вносили свои предложения. Плюс рядом были [продюсеры и сценаристы] Андрей Першин (также известный как Жора Крыжовников. — Прим. ФАН) и Леша Казаков. Все-таки это мой первый фильм, который выходит на большие экраны, поэтому они все мне советовали, и я старался исправляться. По большей части, наверное, я даже в позиции ученика был с этими актерами, за что им огромное спасибо.

А Семен [Трескунов] — вообще отличник! Из-за того, что он с детства в этой профессии, это был самый подготовленный член нашей команды: он всегда знал текст, знал, что надо делать, поэтому на него меньше всего приходилось тратить энергии.

Еще была Катя Беккер — это тоже ее большой дебют, на нее тоже не буду жаловаться, так как она очень старалась, поэтому все прошло нормально.

«Наш фильм — о семейных ценностях»

— Как вам удалось заполучить мэтра нашей музыки в качестве композитора фильма? Имею в виду Игоря Матвиенко.

— Это полностью заслуга Першина и Казакова. Они же продюсеры, не только сценаристы, и это была их инициатива. Было так — попросим его что-то написать и послушаем, что в итоге получится. Сопротивляться в моем случае было бесполезно и бессмысленно (смеется), я просто услышал результат и решил, если все хорошо, то зачем мешать процессу.

— Ну, вы, конечно же, остались довольны музыкой, написанной Матвиенко?

— Я присутствовал на записи, когда все пели и это было очень круто! Потому что там у нас писалось несколько версий песен. И Сергей Каюмович [Шакуров] пел, и Семен, и Сергей. Я приходил и видел, как все работает, видел, как Матвиенко в одно-два движения что-то поправлял в сторону того, как изначально было задумано. Мне как режиссеру было невероятно интересно за ним наблюдать: он в два слова мог найти подход и добиться того, что надо.

Когда есть такой мэтр, я просто сидел, молчал и наблюдал, как работает Матвиенко. Хоть он работает и в музыке, но так все режиссировал, так тонко и точечно направлял актеров. Актеров, а не певцов!

И самое забавное, что когда мы снимали сцену с Андреем Григорьевым-Аполлоновым, рыжим из «Иванушек», Матвиенко приехал посмотреть: «Как? Чего?» Факт того, что он следил за процессом, говорит о том, что Игорь Игоревич не пускает дело на самотек, и это для него важно.

— Почему зрители должны пойти в кинотеатры и посмотреть ваш фильм?

— В нем есть то, чего не было на протяжении всего этого периода, что длится пандемия. Во-первых, свобода в передвижении, потому что это все-таки Road movie (фильм-путешествие. — Прим. ФАН). Это история о том, как семья путешествует, едет на Грушинский фестиваль.

Во-вторых, это комедия, чего не хватает именно сейчас, потому что очень холодно (смеется). У нас солнечная комедия, о лете. Кстати, прямо сейчас в Москве чуть ли не арктические морозы, и когда я вижу кадры, вспоминаю, как жаловался: «Господи, как же жарко, как же не комфортно снимать!» А сейчас понимаю, как же было глупо с моей стороны возмущаться тому, что тепло.

Ну, и, наверное, то, что это очень семейная история. Хотя изначально в ядре фильма драма, он сделан как комедия, но на самом деле это все-таки достаточно драматическая картина. В процессе просмотра будет понятно, что там чисто семейное приключение. Думаю, это то, чего сейчас не хватает в холодную зиму, когда еще закрыты многие границы, и очень хочется путешествовать.

— И в заключение — можно ли назвать «Родные» фильмом о семейных ценностях?

— Абсолютно да!

Съемки комедии продолжительностью 100 минут начались в июле прошлого года и завершились в октябре. Всероссийская премьера состоится 11 февраля.

Кроме выше упоминавшихся актеров роли, в том числе, эпизодические, также сыграли Анна Уколова, Павел Ворожцов, Татьяна Морозова, Олег Митяев, Леонид Марголин и другие.

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