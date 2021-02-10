Яку Перес обвинил конкурентов в сговоре на выборах в Эквадоре

Кито, 10 февраля. Кандидат в президенты Эквадора Яку Перес заявил о возможных подтасовках на всеобщих выборах, прошедших 7 февраля. По его словам, экс-президент Рафаэль Корреа якобы стремится вывести во второй тур своего «вечного противника» — кандидата от правых консерваторов Гильермо Лассо, сообщает издание Los Tiempos.

Яку Перес — экологический активист из эквадорской провинции Асуай, который получил известность в ходе антиправительственных протестов в 2019 году. На президентских выборах он представляет левую альтернативу корреистам, чей лидер Андрес Араус уверенно лидирует в первом туре с 32,07% голосов.

Незримая рука

После выборов в Эквадоре до сих пор продолжается пересчет голосов. На текущий момент Яку Перес сохраняет второе место с 20,10%, в то время как представитель правых сил банкир Гильермо Лассо остается на третьем с 19,49%.

Перес утверждает, что корреисты предпочли бы видеть во втором туре Лассо, чтобы вновь его победить (банкир и переговорщик с МВФ участвует в президентских выборах с 2013 года и ни разу не смог победить). Именно этим кандидат от партии «Пачакутик» объяснил сокращение отставания Лассо в ходе пересчета голосов в Гуаякиле и Лахо.

«Эти случаи — которые невозможно назвать случайностями — происходят, когда вмешивается некая невидимая рука. Эта рука протянута из Бельгии (там сейчас находится Рафаэль Корреа), где не заинтересованы в том, чтобы во второй раунд прошел Яку Перес, а хотят увидеть во втором раунде Гильермо Лассо», — заявил кандидат от партии «Пачакутик» перед встречей с Национальным избирательным советом и наблюдательной комиссией Организации американских государств.

Яку Перес утверждает, что корреисты в соцсетях якобы распространяют сообщения, в которых приводятся окончательные результаты первого тура выборов, где Лассо опережает его на 24 тысячи голосов.

«Корреисты боятся, что мы пройдем во второй тур. Они знают, что легко побьют Гильермо Лассо, однако с нами так не получится. Нас победить будет очень трудно, наша позиция очень сильна», — объявил Яку Перес.

Как отмечает El Independient, сперва Перес заявил, что «люди в ярости» и готовы выйти на уличные акции протеста, если Национальный избирательный совет не подтвердит, что он проходит во второй тур. Позже защитник коренных народов заявил СМИ, что его сторонники готовы организовать масштабные протесты, однако сам он не хочет повторения беспорядков, случившихся в октябре 2019 года, и поэтом призывает всех к «миру и примирению».

Победа Арауса

Лидер первого тура президентских выборов Андрес Араус — преданный ученик и сторонник Рафаэля Корреа, президента Эквадора с 2007 по 2017 год. Во время предвыборной кампании он заявлял, что, когда он будет главой государства, Корреа (который скрывается в Бельгии от обвинений в коррупции) «будет его вице-президентом».

Выборы 7 февраля показали четкое территориальное деление по политическому принципу: за социалиста Арауса проголосовал густонаселенный запад страны, а за представителя коренного населения Яку Переса — населенные индейцами восточные регионы. Банкир Гильермо Лассо добился значимых результатов только в богатой столице Кито и на Галапагосских островах.

Este mapa sobre las elecciones en Ecuador muestra los distritos en donde ganaron Arauz (naranja), Yakú (morado) y Lasso (Azul). Si Yakú se mete a segunda vuelta el panorama en Ecuador se va a poner muy interesante con una fuerza más a la izquierda plantándole lucha al correismo pic.twitter.com/LMeC9vyiFC — Josafat Arrieta ☭???? (@Josafat_AD) February 8, 2021

Изменения в пользу Лассо в ходе пересчета голосов в Гуаякиле и Лохе могут объясняться тем, что эти города населены традиционным электоратом католических правых консерваторов в Эквадоре. При этом, как отмечает El Universo, Яку Пересу удалось перехватить лидерство в десяти провинциях, где ожидалась победа Лассо и трех, где ждали успеха корреистов. Очевидно, лидер «Пачакутик» стремится

Второй тур выборов должен состояться 11 апреля.

Конец эпохи

Президентские выборы 2021 года означают конец эпохи Ленина Морено, чей президентский срок ознаменовался резкой сменой политического курса, сотрудничеством с МВФ и несколькими кризисами, разрушившими экономику Эквадора. Корреисты надеются, что их кандидат сможет вернуть прежнее экономическое благополучие и отказаться от выполнения наиболее тяжелых условий МВФ.

В вину Ленину Морено ставят также недостаточную реакцию власти на пандемию коронавируса: в Эквадор лишь в конце января доставили первые несколько тысяч доз вакцины — что сопровождалось новым скандалом из-за матери министра здравоохранения.

На 10 февраля в Эквадоре зафиксировано более 260 тысяч заболевших COVID-19 и более 15 тысяч погибших.