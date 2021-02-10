Звезда шоу «Последний герой» заставила дояра сделать ей массаж: ФАН публикует видео

На Занзибаре, где снимается девятый по счету сезон реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», разгораются страсти. В один из вечеров на тропическом острове дело дошло уже до массажа, как стало известно ФАН.

38-летняя участница второго и пятого сезонов популярного телешоу Елена Барткова сейчас снова борется за выживание на необитаемом острове — и снова соблазняет соплеменников-«чемпионов».

Когда-то, во время своего первого появления на ТВ в начале 2000-х, «вице-мисс Мариуполь» запомнилась многим тем, что в первый же съемочный день попросила одного из партнеров по команде намазать себя кремом от загара. А затем купалась в океане обнаженной.

Сегодня молодая женщина, как любой может убедиться, по-прежнему находится в прекрасной физической форме и наравне с другими борется за победу в шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», а также за главный приз в пять миллионов рублей.

Правда, после очередного жесткого испытания Барткова пожаловалась, что у нее все болит, и ей срочно нужен массаж. Взяв в руки бутылку с кокосовым маслом, она прямо на пляже назначила в свои спасатели Димитрия Павлюка, который младше Елены на 12 лет, и к тому же холост.

«Димочка, ты огонь!» — твердила без устали Барткова, пока дояр мял спину соплеменницы, внушая ей, как хорошо она показала себя на недавнем испытании. Елена благодарила Димитрия и отвечала, что ей особенно приятно слышать эти слова именно от Димы.

Как дальше развивались события, телезрители смогут узнать в субботу, 13 февраля, начиная с 19:00, — традиционно в эфире телеканала «ТВ-3», где будет показан новый выпуск.

Отметим, что после второго сезона Елена Барткова стала моделью и начала встречаться с известным иллюзионистом Андреем Сафроновым. Димитрий Павлюк в восьмом сезоне добрался до финала, но уступил Игорю Жуку и победительнице Надежде Ангарской.

Ранее стало известно, что в составе тех же «чемпионов» произошла неожиданная замена. На Занзибар вместо первого в истории триумфатора-«последнего героя» Сергея Одинцова прибыл актер Денис Шведов.