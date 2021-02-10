Радиоведущий Егор Серов назвал главную идею аудиопроекта «Рассказы о России»

Главный редактор радио «Книга», теле- и радиоведущий Егор Серов в беседе с ФАН рассказал о масштабном аудиопроекте «Рассказы о России», созданном при поддержке Фонда Николая Расторгуева.

Авторы проекта поставили себе амбициозную задачу и озвучили произведения более 200 российских и советских писателей, объединенных тематически — все они связаны с Россией, ее историей и подвигами. Более 500 фонограмм доступны на сайте проекта с 9 февраля.

Руководитель и голос проекта Егор Серов рассказал о том, как ему пришла в голову идея озвучить столь значительное количество произведений о России. По его словам, последнее время хороших книг на русском языке озвучивается все меньше и меньше, поэтому он стремился исправить эту негативную тенденцию, представить слушателям достойные образцы литературы.

«У нас в последнее время все больше произведений звучат с негативной коннотацией, мы наблюдаем мельтешение смыслов, — посетовал собеседник ФАН. — В произведениях не даются ответы на важные для людей вопросы. Поэтому мне пришла в голову идея сделать этот проект. Честно говоря, я не верил, что его можно когда-то сделать».

Серов отметил, что работа над проектом была бы невозможна без помощи частных фондов и государства.

«Фонд Николая Расторгуева нам очень здорово помог, они собрали творческий коллектив и подали заявку на грант, — сообщил радиоведущий. — Фонд президентских грантов эту заявку одобрил, что для меня было несколько неожиданно и удивительно».

За восемь месяцев создателями «Рассказов о России» была проделана огромная работа. Речь идет о поиске и отборе текстов, решении вопросов с наследниками писателей, создании сайта и отрисовке портретов авторов, не говоря уже о самом озвучивании.

Егор Серов рассказал о том, как создатели отбирали писателей для озвучки.

«Мы начали с того, что собрались творческой группой и решили определить тематику проекта, — поделился создатель аудиопроекта. — Нам хотелось отразить понятия, связанные с Россией. Те понятия, которые очень просты — любовь и дружба, теплое отношение к старикам и к родителям, сила характера, самопожертвование, ратный подвиг, красота российских пейзажей, и, конечно же, русский язык».

Радиоведущий отметил, что участники проекта договорились о максимальном числе фонограмм, чтобы облегчить отбор произведений и авторов. Также они сразу решили отказаться от современных писателей, иначе количество произведений возросло бы в разы.

Одной из сложностей, с которой столкнулись авторы «Рассказов для России», оказался вопрос авторских прав.

«Как только мы коснулись темы Великой Отечественной войны, мы сразу же уперлись в авторские права, — вспоминает Серов. — Все наследники разные, и их взгляды могут совсем не совпадать с любовью к России. Это, конечно, вызывало очень большие сложности. Некоторые отказывались, кого-то приходилось убеждать».

В заключение Егор Серов напомнил о значении масштабного проекта.

«Главная цель проекта — напомнить людям, что мы живем в великолепной, удивительной стране, где есть замечательные люди, много умеющие и много делающие, — подчеркнул главный редактор радио «Книга». — Что мы говорим на очень красивом, на самом богатом языке в мире».

Авторам идеи хотелось, чтобы люди, послушав аудио, заинтересовались и начали читать книги российских писателей, приобщались к литературе, то есть к части культуры России.