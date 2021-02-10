Говорят, памяти много не бывает, и рано или поздно у каждого пользователя ПК возникает необходимость увеличить объем хранилища информации. Если добавить память в компьютер или ноутбук невозможно, исправить ситуацию позволяют внешние диски. Они становятся тем самым хранилищем, где можно как просто хранить данные, так и использовать их по мере необходимости: обновлять, перезаписывать или даже работать с файлами на внешних носителях.

На рынке представлено множество моделей подобной техники. Производители предлагают устройства с похожими, на первый взгляд, характеристиками, но по очень разным ценам. Разлет стоимости в два-три раза вызывает закономерные вопросы. А цена внешнего жесткого диска, превышающая стоимость ноутбука, и вовсе удивляет.

В чем же причина такого ценового разнообразия? Чем отличаются жесткие диски разных производителей? И какой внешний жесткий диск лучше? Журналист ФАН разобрался в этих вопросах и составил рейтинг самых недорогих и надежных устройств.

Виды жестких дисков

Жестким диском называют устройство, которое дублирует внутренний накопитель информации в компьютере или ноутбуке. Он становится дополнительным пространством, где можно хранить фотографии, музыку, фильмы, документы.

Производители предлагают устройства двух типов.

HDD

Его считают классическим жестким диском. В его конструкции используются магнитные диски, на которые и сохраняются данные, и считывающие головки, которые эти данные распознают. Такая технология, несмотря на ее кажущуюся архаичность, остается безотказным способом не только хранения информации, но и множественного пересохранения данных. Если вам нужно регулярно обновлять хранилище, что-то удалять, что-то дозаписывать, внешний жесткий диск типа HDD подойдет для этой цели лучше всего.

Особенности дисков HDD:

объем памяти может быть очень большим, сегодня на рынке есть модели с внутренним хранилищем до 24 Тб;

во время работы устройства шумят — механическая «начинка» дает о себе знать звуковым сопровождением, что может раздражать пользователя;

девайсы нетерпимы к внешнему воздействию — уронив такой на пол неловким движением, можно запросто лишиться накопителя и данных на нем;

объем хранения и габариты взаимосвязаны — чем большей внутренней памятью обладает жесткий диск, тем сам он крупнее и тяжелее.

Из представленных на рынке внешних жестких дисков модели HDD наиболее выгодны по стоимости. Они в два-три раза дешевле девайсов типа SSD, а оптимальной считается стоимость устройств емкостью 1 Тб. Как правило, ее достаточно для хранения семейного фотоархива или большой медиатеки.

SSD

Есть мнение, что самый надежный внешний жесткий диск — обязательно SSD, так как эти устройства, в отличие от HDD, не боятся ударов и падений. Конечно, бросать технику специально не стоит, при желании любой девайс выйдет из строя при серьезном механическом воздействии.

Но так как в конструкции моделей SSD нет магнитных дисков и считывающих головок, а их внутренний накопитель твердотелый, для них вибрация и сотрясения совершенно не губительны. Их можно уверенно брать с собой в дорогу, чтобы смотреть фильмы или сбрасывать фотографии с телефона.

Особенности внешних дисков SSD:

объем внутренней памяти не превышает 2 Тб — больше найти в продаже не удастся, этот объем ограничен технологией производства;

устройства работают быстрее дисков HDD — если вы планируете выполнять обработку больших файлов, например, видео непосредственно на диске, этот вариант вам подойдет;

девайсы имеют ресурс — условно говоря, диск SSD — это та же флешка, только большого объема, и количество раз записи-перезаписи файлов, как правило, ограничено 10 тысячами циклов.

То есть в один «прекрасный день» устройство просто перестанет работать, как и любая флешка. И если к этому времени вы не успеете «забрать» с него нужную информацию, получить к ней доступ уже вряд ли удастся. Более того, если вы случайно повредите девайс, хранимые на нем данные тоже кануть в лету. С этой точки зрения диски HDD безопаснее — у них нет ресурса циклов записи-перезаписи, а восстановить данные при повреждении хранилища позволяют только они.

Что лучше — флешка или внешний жесткий диск

Флешка — это портативный «переносчик» информации. Когда нужно скопировать документы с компьютера на компьютер или скинуть временно фотографии, она станет удобным выбором. Но флешки не используют для длительного хранения и тем более обработки данных.

Речь снова о ресурсе — жизнь флеш-накопителя недолговечна. Работать с большими файлами, которые загружены на флешку, неудобно, так как устройство отвечает на команды пользователя и выполняет задачи слишком медленно. Кроме того, огромных по внутреннему объему памяти флешек просто не существует.

Поэтому при выборе типа устройства нужно изначально сформулировать свои требования к нему. И выбирать:

флешку — если нужен внешний накопитель небольшого объема для удобной переноски данных (документы, фотографии, проекты);

— если нужен внешний накопитель небольшого объема для удобной переноски данных (документы, фотографии, проекты); внешний диск SSD — если нужен накопитель большого объема, который может использоваться для обработки крупных файлов и который можно без боязни брать с собой в дорогу;

— если нужен накопитель большого объема, который может использоваться для обработки крупных файлов и который можно без боязни брать с собой в дорогу; внешний диск HDD — если нужно вместительное хранилище большого объема данных с неограниченным ресурсом циклов перезаписи, который не планируется никуда носить.

В идеале жесткий диск HDD нужно просто поставить на стол у компьютера и использовать для работы и хранения архива информации.

Как выбрать внешний диск

Если говорить о стоимости устройств, то модели SSD будут куда дороже. Твердотелый накопитель максимальной емкости в 2 Тб стартует от стоимости ноутбука не самого дешевого сегмента. И, по мнению экспертов, самые привлекательные по цене модели SSD могут таить «подвохи»: скорость их работы может оказаться слишком низкой, что только разочарует пользователя.

Поэтому традиционно в рейтинги внешних жестких дисков включают лишь модели HDD. Несмотря на все их недостатки, они остаются наиболее удобными, надежными и практичными для пользователей, которых волнуют емкость накопителя и его цена.

При этом внимание при выборе обращают на следующие параметры.

Объем памяти

Конечно, чем больше, тем лучше, но и тем дороже. Поэтому если слишком много памяти не нужно, нет смысла переплачивать. Для пользователей, которым достаточно небольшого хранилища данных, производители предлагают модели емкостью в 500 Гб.

Но у такой емкости есть недостатки. Во-первых, 500 Гб может оказаться мало в самый неподходящий момент. Во-вторых, сами производители считают такие модели «устаревшим сегментом» и не спешат использовать в них технические новинки для ускорения работы. В них используются самые «старые» диски, а улучшения вроде экономии энергии и парковки головок на время бездействия и вовсе не предназначены для этого сегмента.

Кроме того, стоимость диска емкостью в 500 Гб обычно всего на пару-тройку сотен рублей ниже терабайтного. Поэтому есть ли смысл покупать такую модель, стоит хорошо задуматься.

В адекватной ценовой линейке находятся модели емкостью до 8 Тб. Все, что выше, стоит куда дороже. Жесткий диск объем в 24 Тб обойдется не дешевле мощного ноутбука.

Скорость работы

Она зависит от многих факторов, но главный из них, если говорить о дисках HDD, — скорость вращения шпинделя. Она может составлять 5400 и 7200 оборотов в минуту. Чем больше количество оборотов, тем быстрее записывается информация. В то же время слишком активное вращение дисков создает избыточный шум при работе устройства, а само оно требует больше энергии. Поэтому если девайс используется лишь как хранилище данных, нет особого смысла переплачивать за дополнительную скорость.

Желательно выбирать модели с заявленной производителем скоростью работы не менее 500 Мбит/сек. Но проверить, действительно ли девайс соответствует этим параметрам, можно лишь на практике — с помощью специальных утилит. Поэтому прежде чем покупать устройство, стоит почитать отзывы о нем. Как правило, модели с низкой скоростью пользователи часто критикуют.

Форм-фактор

Речь идет о физическом размере устройства, а он измеряется в дюймах. На рынке представлены форм-факторы трех типов.

1,8 дюйма — самые компактные, предназначены для переноски информации, легкие, их удобно брать с собой;

2,5 дюйма — самые распространенные, позволяют хранить много данных, могут работать как от сети, так и не требовать дополнительного энергообеспечения;

3,5 дюйма — самые большие и емкие, используются только как стационарные хранилища, требуют дополнительного подключения к энергосети.

Чем больший объем данных может вместить девайс, тем он «прожорливее» в плане потребления электроэнергии. Поэтому большие и емкие устройства работают не от батареи ноутбука или энергии системного блока ПК. Их включают в розетку, как и сам компьютер, поэтому их нельзя считать мобильными устройствами.

Интерфейсы подключения

Все жесткие диски оснащаются USB-разъемом и подключаются к ПК или ноутбуку посредством USB-кабеля. Но сам интерфейс может быть разным. Устаревшим считается интерфейс 2.0. Его недостаток — в низкой скорости передачи данных, но для старых компьютеров другие варианты не подойдут, так как более современные версии они не поддерживают.

Большинство моделей работают с USB 3.0. Это современный «золотой стандарт» скорости передачи данных, и ее обычно вполне достаточно даже для работы с большими файлами на диске. Также производители предлагают интерфейс подключения USB 3.1, но особой разницы с USB 3.0 пользователь обычного ПК не заметит. Большинство компьютеров и ноутбуков, кроме сверхмощных, не способны обеспечить прием и передачу данных на уровне, который поддерживается этим интерфейсом.

Также при выборе важно понимать, как вы планируете использовать устройство. Если хотите подключать его к телевизору для просмотра фильмов, убедитесь, что и сам диск и ваш телевизор обладают идентичным интерфейсом передачи данных и могут работать сообща.

Лучшие внешние жесткие диски HDD

Так как в линейке каждого производителя есть модели разной емкости, рассмотрим лучшие внешние жесткие диски 2021 года в категориях емкостью от 1 Тб.

ADATA HD330 1 Тб

Компания ADATA ответственно подошла к вопросу защиты данных от «ударов судьбы». Девайс облачен в силиконовый чехол, который отлично гасит вибрации от его же работы и служит эффективной демпферной прослойкой от внешних «потрясений». Пользователи отмечают высокую скорость работы, даже в сравнении с более дорогими конкурентами, удобные габариты (ширина едва превышает 1,5 см, а вес — не многим более 200 граммов). Производитель предлагает три варианта расцветок на выбор и объем внутренней памяти от 1 до 5 Тб.

По отзывам пользователей, диск работает шустро и практически не нагревается. Шума нет вообще, выглядит достойно. Привлекает гарантия производителя, которая составляет три года. Из серьезных недостатков отмечают лишь очень короткий шнур, который мал настолько, что даже положить девайс на системный блок при подключении проблематично.

Средняя цена 4623 рубля.

Toshiba Canvio Basics (new) 1 Тб

В линейке моделей Toshiba представлены внешние жесткие диски емкостью от 500 Гб до 2 Тб. Оптимальная цена — на терабайтную модель, которая отличается также компактностью, поставляется в матовом корпусе с поверхностью, где не заметны отпечатки пальцев. Особенность серии — в использовании производителем технологии повышенной плотности записи, благодаря чему девайс стал тоньше, чем предшественники.

Из достоинств пользователи отмечают бесшумность, хорошую скорость работы, компактность и приятную стоимость. Предусмотрена функция отключения при «простое», что снижает энергоемкость девайса. Среди недостатков выделяют отсутствие резиновых ножек снизу, из-за чего моноблок может произвольно смещаться на столе во время работы. А также отсутствие специального ПО, ответственного за длительное хранение файлов. Это значит, что модель подходит, скорее, для временного хранения и переноса информации, а не ее архивирования.

Средняя цена 3699 рублей.

Seagate Expansion Portable Drive 2 Тб

Если вам нужно хранилище повместительней, выбирайте внешний жесткий диск Seagate емкостью в 2 Тб. Он выполнен в компактном корпусе с узнаваемыми «пирамидками». Такая поверхность не скользкая и хорошо лежит в ладони, но вот по поверхности стола может двигаться, так как ножек производитель не предусмотрел. Но этот недостаток «скрадывают» хорошие скоростные показатели работы, бесшумность, минимальные нагрев и вибрации. Девайс подходит для подключения к большинству современных телевизоров и позволяет смотреть фильмы без «тормозов».

По отзывам пользователей, он легкий и недорогой, по сравнению с другими моделями аналогичной емкости. Работает быстро, компактный и стильный. Огорчает лишь шнур, который по традиции очень короткий.

Средняя цена 5189 рублей.

Transcend Store Jet 25M3 2 ТБ

Еще один емкий и недорогой внешний жесткий диск от бренда Transcend. Выполнен в компактном корпусе с нескользящей поверхностью. Вмещает два терабайта информации, работает быстро и тихо. Индикационная лампочка на лицевой стороне показывает, активно ли устройство или перешло в «спящий» режим.

Из недостатков пользователи отмечают нестандартный провод, с которым если что случится, непонятно, где брать такой же. И отсутствие в небольших городах официальных сервисных центров, которые выполняли бы гарантийный ремонт.

Средняя цена 5989 рублей.

Western Digital WD Elements Desktop 4 ТБ

Устройства такой емкости не носят с места на место. Они работают стационарно, а потому должны идеально вписываться в пространство рабочего стола. С этой точки зрения емкий внешний жесткий диск WD идеален: он достаточно компактный, облачен в глянцевый корпус, обладает скругленными краями и аккуратным индикатором на боковой панели. Скорость записи и чтения хорошие, шума нет, но и дополнительного функционала вроде средств мониторинга состояния параметров и чтения статистики тоже нет. Кроме того, корпус довольно большой, и это стоит учитывать при покупке.

Средняя цена 9180 рублей.

Лучшие внешние жесткие диски SSD

Максимальная емкость этих устройств составляет 2 Тб. Они быстрые и очень компактные. Среди популярных моделей пользователи выделяют пять девайсов.

Samsung Portable SSD T5 1 ТБ

Если вы не готовы доверять неизвестным брендам, обратите внимание на гаджет от Samsung вместимостью в 1 Тб. Он дороже бюджетных аналогов процентов на 30, но и предлагает улучшенные характеристики. Например, подключение по интерфейсу 3.1, что подходит для ультрасовременных лэптопов. Скорость его работы действительно высока, плюс производитель предлагает возможность шифрования данных, что может пригодиться для ответственных проектов.

По отзывам пользователей, он очень маленький и легкий, идеален в поездках, бесшумный, безотказный. Главный недостаток — высокая цена, а также корпус, на котором отлично видны отпечатки пальцев.

Средняя цена 11 499 рублей.

ADATA SD700 1 ТБ

Модель в компактном корпусе подойдет для поездок и туристических «вылазок». Поклонники экстремального отдыха будут рады: корпус ударопрочный, дополнительно защищен ярким бампером, устойчив к проникновению пыли и выдерживает даже погружение в воду на 1,5 метра. В остальном это быстрый внешний диск емкостью в терабайт и подключением к компьютеру посредством интерфейса USB 3.1.

Средняя цена 10 499 рублей.

San Disk Extreme Portable 1 Тб

Внешние накопители этого бренда дешевыми не назовешь. По сравнению с самыми бюджетными моделями они дороже процентов на 70. Но их высокая стоимость обусловлена рядом характеристик, которые нравятся пользователям. Например, компактностью: девайс похож, скорее, на флешку или даже на брелок благодаря форме корпуса. Он ударопрочный, пыленепроницаемый, устойчив к нагреву и способен работать очень быстро. По отзывам, идеально подходит для работы с мощными ноутбуками и быстрой обработки больших файлов.

Средняя цена 12 210 рублей.

La Cie Portable 2 ТБ

Бренд La Cie — представитель семейства Seagate, в котором есть и HDD, и SSD диски. Эта модель компактна, заключена в интересный корпус из текстурированного пластика. Девайс быстрый и надежный, а согласно гарантии производителя, рассчитанной на три года, он спокойно переносит падения даже с двухметровой высоты. Пользователи отмечают скорость его работы и миниатюрность: по сравнению с моделями с магнитными дисками, он действительно выглядит малышом.

Средняя цена 23 860 рублей.

HyperX Savage EXO 1 Тб

Внешне этот компактный SSD напоминает флешку. Его вытянутый корпус с шероховатым покрытием легко помещается в кармане и хорошо лежит в руке. Производитель не гонится за объемами, а потому предлагает лишь две версии устройств, и максимально вместительное — с емкостью до терабайта.

Другие его преимущества — высокоскоростная работа и долговечность. Модель, согласно заявленным характеристикам, должна отработать не менее миллиона часов.

Средняя цена 14 300 рублей.