Медицинский центр им. Мешалкина в Новосибирске закупает лапшу быстрого приготовления

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске закупает лапшу быстрого приготовления. Ее учреждение приобретает у местного поставщика. На сайте госзакупок информация об одной из последних таких сделок была размещена в конце декабря прошлого года. Начальная (максимальная) сумма контракта составила 57 936 рублей. Предполагается, что в учреждение, подведомственное Минздраву РФ, поставят 1632 коробки с лапшой.

В пресс-центре НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина корреспонденту ФАН сообщили, что затрудняются оперативно прокомментировать ситуацию, однако отметили, что, вероятнее всего, лапша быстрого приготовления закупается для дальнейшей продажи в местном буфете.

«Речь не идет о том, что лапшой быстрого приготовления мы кормим пациентов, это исключено. Однако у нас на территории есть буфет, где ее могут покупать как наши сотрудники, так и сами пациенты, но только по собственному желанию», — рассказали в пресс-службе медучреждения.

Более детальный ответ на запрос редакции в НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина пообещали предоставить в ближайшее время.

Ранее сервис по доставке продуктов назвал самые популярные заказы россиян. Как выяснилось, 1 января 2021 года жители страны просили доставить на дом белый хлеб, молоко, воду, лапшу быстрого приготовления.