Милонов назвал категорию мужчин, которым нужно присвоить статус «гомосексуалиста»

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на распространяющийся в соцсетях фейк о том, что он якобы внес на рассмотрение законопроект о присвоении всем неженатым мужчинам старше 25 лет статуса гомосексуалиста. Парламентарий назвал в комментарии ФАН фейк глупостью и рассказал, как реагирует на подобные вбросы.

Сатирическое издание «Панорама» опубликовало шутливую заметку о том, что Милонов якобы предложил присвоить всем неженатым мужчинам старше 25 лет статуса гомосексуалиста. Отмечалось также, что депутат якобы предложил ставить соответствующий штамп в паспорт, а также увеличить налоговую нагрузку, запретить работать на государственной службе и даже запретить получать высшее образование.

«Каждый раз, когда мне приходится реагировать на важные вызовы, связанные с протестным движением, появляется такая нелепая новость. Например, когда я предложил проверять подростков, которые участвуют в несанкционированных акциях, на наличие наркотического опьянения, появился вброс о том, что якобы я предлагаю призывать женщин в армию. Это месть со стороны определенных лиц с помощью фейков. Когда тебе приписывают какую-то глупую не твою идею, то легко сказать: «Да, все на нее обратили внимание, но это не моя идея, это глупость». Я нигде такого не говорил, это легко доказать. Хуже, когда тебя обвиняют в проступках, которые ты действительно совершил. За них стыдно, неудобно, это да», — заявил Милонов.

Депутат также оценил идею присваивать неженатым мужчинам старше 25 лет статус гомосексуалиста. Милонов назвал саму инициативу глупостью, напомнив, что сам женился после 30 лет.

«У людей разная жизнь, разная судьба, разные возможности. Может, кто-то не встретил свою любовь к этому времени, это нормально», — считает депутат.

При этом Милонов сказал, кому бы он присвоил такой статус и сделал бы отметку в паспорте.

«Мужчинам, которые злостно уклоняются от уплаты алиментов, нужно присваивать статус гомосексуалиста и ставить соответствующий штамп в паспорте. Их надо наказывать и запрещать им учиться, лечиться и ездить за границу. Мужчина, который уклоняется от уплаты алиментов, — это не мужчина по определению», — заключил собеседник ФАН.

Ранее Виталий Милонов раскрыл размер депутатской зарплаты актрисы, депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Анастасии Мельниковой.