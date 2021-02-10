Донбасс сегодня: ОБСЕ проигнорировала обстрел школы в ЛНР, комбриг ВСУ сжег полевой склад

Донбасс, 10 февраля. ВСУ усиливают передовые части боевой техникой. Сотрудники ОБСЕ не приехали зафиксировать последствия обстрела школы в ЛНР киевскими солдатами. Капеллан задержан в передовой бригаде украинской армии при попытке продажи наркотиков военнослужащим. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки интенсивность обстрелов населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ несколько снизилась. Огонь открывался один раз по поселку Коминтерново на мариупольском направлении обороны ДНР с применением автоматических станковых гранатометов.

Тем не менее обстановка в регионе продолжает нагнетаться украинской стороной. Практически на всех участках обороны ДНР фиксируется усиление подразделений ВСУ боевой бронированной техникой. Об этом свидетельствуют данные из отчета ОБСЕ. Кроме того, наблюдателями миссии зафиксирована установка киевскими силовиками 100 новых противотанковых мин в районе Зайцево близ Горловки.

ОБСЕ проигнорировала обстрел школы в ЛНР со стороны ВСУ

В ночь на 8 февраля ВСУ осуществили обстрел школы в районе Золотого-5. Здание образовательного учреждения получило повреждения остекления. Инцидент так и остался без внимания международных наблюдателей. И это при том, что луганская сторона передала представителям ОБСЕ официальное письмо с просьбой зафиксировать последствия атаки. В Народной милиции ЛНР с сожалением отметили, что иностранцев «не заинтересовало данное военное преступление и патруль ОБСЕ на место обстрела так и не прибыл».

Комбриг ВСУ сжег полевой склад, чтобы скрыть хищения

Украинские «защитники» продолжают распродавать военное имущество, включая даже те системы, которые поставлены в рамках военной помощи американского правительства армии Киева. По информации источников дончан в ВСУ, проведенная накануне ротации в 36-й отдельной бригаде морской пехоты инвентаризация военного имущества выявила недостачу американских систем наблюдения за противником — тепловизора Thermal EYE-320 и нескольких приборов ночного видения AN/PVS-14.

Комбриг морпехов Гнатов, по данным военных ДНР, не придумал ничего лучшего, как скрыть недостачу путем поджога полевого склада на взводном опорном пункте. После спровоцированного пожара в вышестоящий штаб направлено донесение об уничтожении военного имущества огнем. В качестве виновников инцидента выступили «сепаратисты», которые якобы сбросили зажигательный боеприпас с беспилотника на позиции украинских силовиков.

Военная полиция ВСУ задержала капеллана при продаже наркотиков

В луганском управлении народной милиции поделились информацией об инциденте в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, входящей в состав северной оперативно-тактической группировки украинской армии. В зону ответственности группировки недавно были направлены представители духовного управления капелланов. Цель — выявление склонных к наркомании военнослужащих и поднятие общего уровня морально-психологического состояния солдат.

Как оказалось, некоторые «батюшки в погонах» прибыли совсем не для духовного окормления воюющей паствы, а напротив — заработать на военнослужащих. Сотрудники военной службы правопорядка задержали в 92-й бригаде капеллана и военнослужащего во время попытки продажи наркотиков. Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, комбриг Павел Федосенко решил «замять» инцидент на месте — дал взятку сотрудникам военной полиции. Доклад в вышестоящий штаб произведен не был.