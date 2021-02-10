Сборная России без флага и гимна стартует на чемпионате мира по биатлону

В словенской Поклюке 10 февраля стартует 54-й чемпионат мира по биатлону. В мировом первенстве примут участие более 300 лучших биатлонистов планеты из 38 стран. За девять соревновательных дней спортсмены разыграют медали в 12 гонках у мужчин и женщин. Высокогорный городок Поклюка принимал чемпионат мира по биатлону 20 лет назад. Именно в далеком 2001 году сборная России в последний раз выиграла общекомандный медальный зачет.

Уникальный чемпионат

Для кого организуются крупные спортивные турниры в первую очередь? Конечно, для зрителей, но нынешний формат первенства будет исторически уникальным. С февраля 2020 года мир, в том числе и спортивный, неустанно борется с чудовищной пандемией коронавируса. На протяжении года COVID-19 диктовал свои правила и пока что продолжает это делать. Впервые зрительские трибуны на чемпионате мира по биатлону осиротеют, но организаторы обещают лучшее качество трансляций.

Запрет на российский флаг даже в соцсетях

Сборная России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства на мировом первенстве выступит без собственных гимна и триколора. Даже в телевизионной графике нашу команду можно будет определить не по привычному RUS, а по аббревиатуре RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского бело-сине-красного флага — флаг Союза биатлонистов России, вместо отечественного гимна — гимн Международного союза биатлонистов. Кроме того, спортсменам, тренерам и другим специалистам нашей сборной категорически запрещено использовать российскую символику даже в социальных сетях. В Международном союзе биатлонистов отметили, что за публикацию в соцсетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение. Справедливо? Нет, но это хороший повод забыть про Instagram и нацелиться на победы и призовые места.

Российские биатлонисты выступали без родных гимна и флага на Олимпийских играх во французском Альбервиле в 1992 году. После развала Советского Союза нашим атлетам пришлось довольствоваться нейтральным флагом Международного олимпийского комитета и выступать в качестве объединенной команды Содружества Независимых Государств (СНГ). На той Олимпиаде легендарная Анфиса Резцова, став первой в истории олимпийской чемпионкой по биатлону среди женщин, поднялась на пьедестал в шапке с гербом СССР. Тогда на символику внимание никто не обращал. Через месяц после Олимпиады вся та же объединенная команда без гимна и флага выступила на Кубке мира в Новосибирске, командные гонки которого считались в зачет чемпионата мира. Без флага и гимна наши стреляющие лыжники выступали и на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане.

Перспективы сборной России

Если оглядываться на весь текущий сезон, то перспективы у российских биатлонистов в этом году не очень радужные. Наша сборная не могла приехать к медали 43 гонки подряд. Прервать национальный антирекорд удалось лишь 10 января 2021 года, когда россияне в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова, наконец, победили в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Германии. Следующий успех не заставил себя ждать — 22 января Александр Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке.

На заключительных гонках перед чемпионатами мира российские биатлонисты выглядели весьма неплохо. Казалось, спортсмены набрали оптимальную форму, а неудачи оставили нас позади. Сборная России проигрывает лидерам мирового биатлона ходом, но при отличной стрельбе и ошибках соперников может рассчитывать на высокие места и даже победы.

Фавориты

После ухода из большого спорта выдающегося французского биатлониста Мартена Фуркада наступила гегемония норвежцев. К непобедимому Йоханнесу Бе подключились его старший брат Тарьей Бе, дебютант этого сезона, но уже громко заявивший о себе Стурла Лагрейд, которому в Поклюке исполнится 24 года, а также 23-летний Йоханнес Дале.

На высокие места могут рассчитывать французы Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе, швед Себастьян Самуэльссон, словенец Яков Фак, итальянец Лукаш Хофер, ветеран сборной Германии Арнд Пайфер и его коллега по сборной Бенедикт Долль. Со счетов также не стоит списывать главную российскую надежду — Александра Логинова.

У женщин, согласно таблице Кубка мира, лидируют две норвежки — Марте Олсбю и Тирил Экхофф, а также шведки Ханна Оберг и ее сестра Эльвира. К одной из главных фавориток причисляют и итальянку Доротею Вирер.

Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. В составе мужской сборной выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. Женскую команду на ЧМ-2021 представят Светлана Миронова, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова и Лариса Куклина.