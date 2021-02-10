Цена Борреля: Альгис Микульскис о московском фиаско дипломата из Брюсселя

Итоги недавно завершившегося визита в Москву шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля вызвали недоумение как на Смоленской площади, так и в Брюсселе. Состоявшаяся на фоне горячего обсуждения европейцами новых санкций против Москвы поездка не только показала ничтожность политических заявлений бюрократов из ЕС, но и высветила их истинное отношение к России.

О цене европейского слова — авторская колонка специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

Ехать в Москву Борреля начали отговаривать сразу же после переселения всем известного блогера из немецких апартаментов в «Матросскую тишину». Евродепутаты дружно взывали к гражданским чувствам сеньора Жозепа, просили его включить режим «я протестую» и вообще всячески давили на немолодого уже чиновника… Причем громче всех истерила Польша. Точнее, ее представительница в Европарламенте Анна Фотыга.

«Была попытка отравить Алексея Навального, сейчас его отправляют в исправительную колонию. Идут массовые аресты протестующих. Массовые протесты во многих городах России впервые в таком масштабе. В марте главам государств и правительств ЕС предстоит заняться стратегией Евросоюза в отношении России, пересмотреть текущую политику, — эмоционировала политик. — И в такой ситуации Жозеп Боррель, предвкушая эту дискуссию, решил проконсультироваться с Москвой по вопросам политики в отношении России, а не со столицами Евросоюза. Это, я думаю, самая скандальная вещь в этой истории».

Не послушался. Поехал. «Что ж! — вздохнули евродепутаты. — Дело ваше! Раз уж поехали, так хоть санкциями этим ужасным русским пригрозите. В случае, если они нашего друга Алексея из застенков не отпустят…»

Однако дипломат не внял напутствиям и, добравшись до Москвы, начал своевольничать. Нет, он, конечно, в ходе переговоров с Сергеем Лавровым строго потребовал у главы российского МИД (Строго. Потребовал. У Лаврова. Тут должен быть хохочущий смайлик, да формат материала не позволяет) немедленно отпустить Навального на свободу и расследовать историю! Но на итоговой пресс-конференции при этом заявил, что ни одно государство ЕС вопрос дополнительных санкций, касающихся решения Симоновского суда Москвы, не рассматривает. Сергей Лавров же в ответ на эти слова проинформировал брюссельского гостя, что применять или не применять к нам всевозможные меры воздействия — это внутреннее дело Евросоюза, и все его выходки для нас давно уже не новость.

«Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе».

При этом, добавил российский министр, мы всегда готовы к контактам и сотрудничеству, но — на равноправной основе, и никак иначе.

Иными словами, эмиссару ЕС был дан завуалированный совет сначала разобраться со своими проблемами в виде силовых разгонов демонстраций, каталонскими «заключенными политиками» и еще массой вопиющих вещей, а потом уже — нет, не лезть с поучениями в Россию, а начинать заново выстраивать пошатнувшиеся отношения.

В общем, не удалось Жозепу Боррелю быстро, решительно, но в то же время прекраснодушно озвучить собственную интерпретацию брюссельской позиции.

А по возвращении его ждал скандал!

Два часа европарламентарии отчитывали Борреля, как провинившегося второклассника, а бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете так и вообще обвинила его чуть ли не в предательстве идеалов человечества:

«Выступать на совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в то время когда ведущий оппозиционный политик Алексей Навальный снова под судом по политически мотивированным обвинениям, не помогает его делу. Это — пощечина всем, кто защищает демократию!»

Это было только началом. Ведь дальше подключились СМИ.

И напрасно главный дипломат Европы рассказывал, как он прямо на мосту почтил память Бориса Немцова. Напрасно писал на официальном портале ЕС о том, что санкциям — быть!

«Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами-министрами иностранных дел ЕС. Как всегда, государства-члены должны будут решать следующие шаги, и да, они могут включать санкции. И у нас также есть еще один инструмент в этом отношении, благодаря недавно утвержденному режиму санкций ЕС в области прав человека».

Напрасно даже рассыпался в злословии насчет России и демократических ценностей:

«Похоже, Россия все больше отделяет себя от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу».

Ничего не помогло! К тому же, по итогам всего написанного Боррелем в оправдание свое слово сказала и Москва. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1», комментируя итоги его визита, прямо указала на то, что политика Запада в отношении России — груба и беспардонна.

«Стоило ему, как говорится «вернуться на базу», как его показания скорректировали. Кто их скорректировал, остается только догадываться... И он начал рассказывать совершенно иные вещи. Включился целый рой околобрюссельских СМИ, обозревателей, журналистов... Делайте сами выводы о том, насколько сейчас грубо и беспардонно, и вообще вне какой-то дипломатической практики и, наверное, уже здравого смысла Запад ведет свою политику».

Да еще и наша рукопожатная общественность обиделась на то, что тот, на кого они так рассчитывали в деле освобождения их вождя — даже не попытался с ним встретиться!

Кстати, чуть позже та же Мария Захарова предложила впредь всех тех, о ком так радеют затроллившие Борреля евродепутаты, называть не «оппозицией», а исключительно «агентами влияния», но это — так, к слову…

В целом же Жозепа Борреля даже немного жаль. Не как профессионала, а как человека, скорее. Как профессионал – он испортил все, что было возможно испортить. Не думаю, что все последующие его заявления будут иметь какую-то цену как на Смоленской площади, так и в брюссельских коридорах евровласти, где уже собирают подписи под петицией о его отставке, а результаты итоговой совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым — называют «катастрофой и унижением».

«В целом выступление Борреля было катастрофой. Он признал, что ЕС не сделал никаких шагов в сторону принятия новых санкций в отношении России в связи с делом Навального. Затем Боррель, бывший министр иностранных дел Испании, стоял и молчал с полуулыбкой на лице, когда Лавров в заключительном слове обругал ЕС, назвав его «ненадежным партнером».

Это пишет издание Politico, словно подводя черту под дипломатической карьерой бывшего председателя Европейского парламента, бывшего министра иностранных дел Испании, члена Испанской социалистической рабочей партии, Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля-и-Фонтельеса.