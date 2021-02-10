В России нашли способ борьбы с нелегальным вывозом древесины

Москва, 10 февраля. Законопроект о полномочиях правительства в таможенном регулировании поможет бороться с легализацией незаконно заготовленных лесоматериалов и вывозом лесоматериала за пределы России. Об этом ФАН рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Отметим, ранее в среду Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Документ предоставляет правительству право определять категории товаров, в отношении которых не будут применяться неполное и периодическое таможенное декларирование.

Согласно действующему законодательству, Таможенным кодексом ЕАЭС для отдельных категорий товаров предусмотрены особенности декларирования, если нельзя определить их количество и стоимость. При этом некоторые категории товаров (древесина или изделия из нее), о которых такая информация есть, попадают под действующие нормы, что создает предпосылки для ухода от ответственности.

«Этот правительственный законопроект можно назвать «работой над ошибками» — им устраняются недочеты в таможенном законодательстве, выявленные в ходе правоприменительной практики, — пояснил Ремезков. — Правительство России получит полномочия определять категории товаров, в отношении которых нельзя применять неполное или периодическое таможенное декларирование».

Он отметил, что проект создает законодательный инструмент, в том числе, для борьбы с легализацией незаконно заготовленной древесины и лесоматериалов, а также ее вывозом за пределы России. По мнению депутата, предложенные проектом изменения защищают законные интересы всех стран-участниц Евразийского экономического союза.

«Пресекается возможность недобросовестных действий со стороны участников внешнеэкономической деятельности. И речь тут идет не только об экономике, — обратил внимание Александр Ремезков. — Незаконные вырубки леса наносят огромный ущерб экологии и создают прямую угрозу жизни наших граждан. Достаточно вспомнить разрушительные лесные пожары в Сибири в 2019 году, которые спровоцировали именно незаконные лесозаготовки».

Парламентарий подчеркнул, что самый эффективный способ борьбы с незаконным предпринимательством — экономический. Именно поэтому, по его словам, важно, чтобы ни при каких ухищрениях дельцов «таможня не давала добро на вывоз незаконно заготовленной древесины».