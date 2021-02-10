Ключевая ставка: что это такое и как влияет на проценты по кредитам

Международный валютный фонд призвал Банк России снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта в 2021 году. Если это произойдет, то ключевая ставка впервые в истории опустится до 3,75%. Что такое ключевая ставка и на что она влияет — в материале ФАН.

Снижение ключевой ставки

В МВФ считают, что снижение ключевой ставки необходимо для того, чтобы российская экономика была готова к потрясениям в перспективе. Эксперты организации не исключают, что отказ ЦБ РФ снизить ставку в ближайшие месяцы приведет к росту инфляции.

«Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%», — говорится в сообщении МВФ.

В настоящий момент ключевая ставка ЦБ РФ составляет 4,25%. Этот показатель был установлен летом прошлого года. Однако на фоне отмены ограничений из-за коронавируса и роста инфляции регулятор приостановил дальнейшее снижение ставки.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это процентная ставка по основным операциям Центробанка, которая помогает регулировать инфляцию и курс рубля. Другими словами, ключевая ставка – это минимальный процент, под который Центробанк дает кредиты коммерческим банкам. В то же время — это максимальная ставка, по которой коммерческие банки размещают свои средства на депозитах ЦБ.

Устанавливает ключевую ставку совет директоров Центробанка. Его заседания проводятся восемь раз в год и делятся на опорные и промежуточные. Ключевая ставка позволяет ЦБ регулировать инфляцию и тем самым защищать сбережения граждан от обесценивания.

Когда меняется ключевая ставка

Центробанк РФ выделяет несколько факторов, из-за которых меняется ключевая ставка: изменение инфляции и инфляционных ожиданий людей, изменение кредитно-денежных условий и замедление или ускорение темпов роста ВВП.

Минимальное снижение или повышение ключевой ставки должно составлять 0,25 процентного пункта, но ЦБ может изменить ставку и сильнее. Регулятор может снизить ключевую ставку в период замедления экономики, чтобы взбодрить рынок.

Увеличение ключевой ставки позволяет избежать спекулятивных действий банков, но при этом делает кредиты для населения более невыгодными. Повышение ключевой ставки замедляет темпы экономического роста, но при этом стабилизирует экономику страны.

При низких ставках банки могут покупать у ЦБ рубли в кредит, приобретать на них валюту и за счет обесценивания российской валюты покрывать расходы на выплату процентов по рублевым кредитам. Российская валюта становится слабой, тогда ЦБ повышает ключевую ставку, и валютные спекуляции прекращаются, а рубль вновь укрепляется.

На что влияет ключевая ставка

Низкая ключевая ставка приводит к снижению процентов по кредитам для населения и процентов по банковским вкладам. При низких ставках по депозитам вкладчики начинают искать выгодную доходность на фондовом рынке, тем самым оживляя экономику. Кроме того, при низких ставках увеличивается количество заемщиков по кредитам и общие траты людей. Высокие ставки отпугивают заемщиков и снижают потребление, но создают выгоды для инвесторов.

Ключевая ставка влияет на налоги — она учитывается при расчете пеней и штрафов за просроченные налоговые платежи, а также при расчете НДФЛ с процентного дохода. По ключевой ставке исчисляют проценты за пользование чужими деньгами. Если покупатель получил товар, но не расплатился, то проценты исчисляются по ключевой ставке, если другого не указано в договоре.