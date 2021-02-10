На аптечных прилавках станет проще купить аналоги лекарств

Москва, 10 февраля. Аптеки в России могут обязать информировать покупателей о наличии дешевых аналогов лекарств. Такой законопроект был принят Госдумой в первом чтении, передает корреспондент ФАН.

Документом предлагается обязать аптеки в России обеспечить граждан сведениями о наличии и минимальной цене лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования. Помимо этого, вводится понятие «передвижной аптечный пункт».

Как отмечается в пояснительной записке, предлагается создать единый реестр фармацевтических работников, который станет гарантией профессионализма провизоров, повысит персональную ответственность руководителей аптек и организаций оптовой торговли.

«Это важное для граждан решение, — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. — В случае принятия закон обяжет аптеки информировать покупателей о том, что в продаже есть дешевый аналог необходимого им препарата».

Парламентарий подчеркнул, что инициативой также разрешается деятельность передвижных аптечных пунктов. В этом случае проживающим в сельской местности и отдаленных территориях гражданам будет проще покупать необходимые препараты, добавил Вячеслав Володин.

Политик уверен, что новые нормы позволят обеспечить доступность лекарств для россиян.

Добавим, что в феврале 2020 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости лишать лицензий аптеки, завышающие цены на защитные маски из-за пандемии. О беспрецедентном росте цен на маски Путину в Кремле также рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что некоторые аптеки уже тогда подняли цены на маски до 70 рублей.