Известный кинокритик назвал главных конкурентов Кончаловского в борьбе за «Оскар»

Москва, 10 февраля. Известный кинокритик Валерий Кичин в беседе с ФАН оценил шансы фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского на «Оскар» и назвал главных соперников этой киноленты.

Напомним, что 10 февраля Американская киноакадемия представила шорт-лист в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», куда вошла российская картина «Дорогие товарищи!». Помимо ленты Андрея Кончаловского, в списке представлены еще 14 фильмов: «Куда ты идешь, Аида?» от Боснии и Герцеговины, «Проклятие плачущей» от Гватемалы, «Лучшие дни» от Гонконга, «Еще по одной» от Дании, «Солнечные дети» от Ирана, «Ночь королей» от Кот-д'Ивуара, «Меня здесь больше нет» от Мексики, «Надежда» от Норвегии, «Коллектив» от Румынии, «Солнце» от Тайваня, «Человек, который продал свою кожу» от Туниса, «Ты и я» от Франции, «Шарлатан» от Чехии и «Крот» от Чили.

В дальнейшем этот список сократится до пяти фильмов, которые и станут номинантами премии «Оскар». По словам кинокритика Валерия Кичина, у «Дорогих товарищей!» Кончаловского есть все шансы получить эту номинацию.

«Шансы стать номинантом, то есть попасть в список из пяти работ, у этого фильма, по-моему, очень высоки, — заявил собеседник ФАН. — Я уверен, что он там окажется. Хотя, конечно, в опубликованном шорт-листе есть «темные лошадки», которые никто из нас пока не видел в России. Могут быть сюрпризы, конечно».

По мнению кинокритика, «темной лошадкой» «Оскар-2021» может стать, например, «Ночь королей» из Кот-д'Ивуара. Эта западноафриканская страна впервые участвует в гонке за «Оскаром», но эксперты, которые видели картину, уверены в ее очень высоких шансах.

Среди других возможных конкурентов «Дорогих товарищей!» Кичин назвал румынскую ленту «Коллектив» режиссера Александра Нанэу и чешский фильм «Шарлатан» Агнешки Холланд. Но главным соперником Андрея Кончаловского, вероятнее всего, станет кинолента датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной», получившая главный приз Европейской киноакадемии.

«С высокой долей уверенности можно сказать, что «Еще по одной» Томаса Винтерберга окажется лауреатом «Оскара», — подчеркнул Кичин. — Потому что пока эксперты во всех странах, где эта картина шла, единодушно предрекают ей победу. Она действительно необыкновенно хороша, это верный претендент на премию Американской киноакадемии. У Кончаловского будут очень серьезные соперники на последней, финальной стадии гонки».

Валерий Кичин отметил, что несмотря на художественные достоинства киноленты «Дорогие товарищи!», ее могут не понять американские зрители, так как фильм посвящен не очень известной в США теме — расстрелу мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. В свою очередь, «Еще по одной» затрагивает проблему алкоголизма, понятную во всем мире.

«Картина Кончаловского по всем художественным параметрам очень хороша, но несмотря на это, кино все-таки локальное, — заключил эксперт. — А фильм «Еще по одной» поднимает общечеловеческую тему, она касается каждого буквально. Этот датский фильм может быть близок и американцу, и французу, и, как выяснилось, русскому тоже».

Напомним, что официально номинанты «Оскара-2021» будут объявлены 15 марта. Сама церемония состоится 25 апреля — в этом году сроки ее проведения были сдвинуты на несколько месяцев из-за пандемии.

Ранее стало известно, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включили в номинацию «Лучший иностранный художественный фильм» премии Американской киноакадемии.