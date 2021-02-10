Политолог назвал жалким оправданием критику Киева российской вакцины «Спутник V»

Критика «Спутника V» со стороны украинских властей — это жалкая попытка оправдаться за то, что Киев, повинуясь команде Вашингтона, не пускает на Украину российскую вакцину, когда страна в этом особо нуждается. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Усиление влияния»

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил Москву в том, что она якобы навязывает свою вакцину от коронавируса «Спутник V» для усиления влияния на востоке Украины и в странах Восточной Европы.

«Важно признать, что РФ фактически пытается навязать свою собственную вакцину отечественного производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из тех регионов, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством», — заявил Шмыгаль.

По его мнению, это происходит не только на Украине, но и во многих восточноевропейских странах.

«Чтобы противодействовать этой политической пропаганде, нам было бы важно получить очень сильный сигнал о том, что мы получаем поддержку от Европейского союза в плане вакцинации. И лучшим и самым сильным сигналом, вероятно, было бы, если мы начали бы получать вакцины от отдельных государств — членов ЕС», — добавил он.

Нездоровый интерес к России

Дмитрий Родионов напомнил, что в конце прошлого года глава МИД Украины назвал российскую вакцину «гибридным оружием» против Украины. Теперь вот масштаб расширился до Восточной Европы.

«Интересно, почему не до Западной, где тоже начали проявлять интерес к «Спутнику»? Да можно и сразу против США — и оружие действенное. Вон, уже главный инфекционист США хвалит российский препарат. На самом деле это заявление имеет два смысла. Во-первых, как правильно подметила украинский политолог, недавно уволенная за критику закона о тотальной украинизации, Евгения Бильченко, русофобия достигла на Украине такого уровня, что в этой стране Россию обсуждают гораздо больше, чем собственное государство, и уже почти ни о чем не говорят, кроме России. Украинские пропагандисты любят обвинять нас в том, что мы им слишком много внимания уделяем (что там у хохлов?), но этим они пытаются прикрыть свой нездоровый интерес к России», — пояснил Дмитрий Родионов.

Во-вторых, заметил политолог, это очередная попытка оправдаться за то, что Киев, повинуясь команде Вашингтона, не пускает в страну российскую вакцину, когда она в этом особо нуждается. И попытка жалкая, добавил он.

«Как и слова [Владимира] Зеленского о том, что украинцы — «подопытные кролики», особенно на фоне того, как после публикации The Lancet весь мир только и говорит об эффективности российской вакцины. А не так давно они вообще утверждали, что никакой российской вакцины просто не существует. Теперь им приходится играть роль до конца, несмотря на то, что это уже даже не жалко, а мерзко выглядит и увеличивает ненависть к ним собственного населения. На этом фоне США продолжают издеваться — предложили им помощь с холодильниками для вакцины, которой нет и не предвидится. Впрочем, холодильники пригодятся — складывать трупы, так что, возможно, американцы вовсе не ради насмешки это сделали, а реально хотят помочь», — заключил Дмитрий Родионов.

На прошлой неделе The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность — у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.

Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в разные стороны, вместо того чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.