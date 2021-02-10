Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Политолог назвал жалким оправданием критику Киева российской вакцины «Спутник V»

Политолог назвал жалким оправданием критику Киева российской вакцины «Спутник V»

Критика «Спутника V» со стороны украинских властей — это жалкая попытка оправдаться за то, что Киев, повинуясь команде Вашингтона, не пускает на Украину российскую вакцину, когда страна в этом особо нуждается. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Усиление влияния»

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил Москву в том, что она якобы навязывает свою вакцину от коронавируса «Спутник V» для усиления влияния на востоке Украины и в странах Восточной Европы.

«Важно признать, что РФ фактически пытается навязать свою собственную вакцину отечественного производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из тех регионов, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством», — заявил Шмыгаль.

Политолог назвал жалким оправданием критику Киева российской вакцины «Спутник V»

По его мнению, это происходит не только на Украине, но и во многих восточноевропейских странах.

«Чтобы противодействовать этой политической пропаганде, нам было бы важно получить очень сильный сигнал о том, что мы получаем поддержку от Европейского союза в плане вакцинации. И лучшим и самым сильным сигналом, вероятно, было бы, если мы начали бы получать вакцины от отдельных государств — членов ЕС», — добавил он.

Нездоровый интерес к России

Дмитрий Родионов напомнил, что в конце прошлого года глава МИД Украины назвал российскую вакцину «гибридным оружием» против Украины. Теперь вот масштаб расширился до Восточной Европы.

«Интересно, почему не до Западной, где тоже начали проявлять интерес к «Спутнику»? Да можно и сразу против США — и оружие действенное. Вон, уже главный инфекционист США хвалит российский препарат. На самом деле это заявление имеет два смысла. Во-первых, как правильно подметила украинский политолог, недавно уволенная за критику закона о тотальной украинизации, Евгения Бильченко, русофобия достигла на Украине такого уровня, что в этой стране Россию обсуждают гораздо больше, чем собственное государство, и уже почти ни о чем не говорят, кроме России. Украинские пропагандисты любят обвинять нас в том, что мы им слишком много внимания уделяем (что там у хохлов?), но этим они пытаются прикрыть свой нездоровый интерес к России», — пояснил Дмитрий Родионов.

Политолог назвал жалким оправданием критику Киева российской вакцины «Спутник V»

Во-вторых, заметил политолог, это очередная попытка оправдаться за то, что Киев, повинуясь команде Вашингтона, не пускает в страну российскую вакцину, когда она в этом особо нуждается. И попытка жалкая, добавил он.

«Как и слова [Владимира] Зеленского о том, что украинцы — «подопытные кролики», особенно на фоне того, как после публикации The Lancet весь мир только и говорит об эффективности российской вакцины. А не так давно они вообще утверждали, что никакой российской вакцины просто не существует. Теперь им приходится играть роль до конца, несмотря на то, что это уже даже не жалко, а мерзко выглядит и увеличивает ненависть к ним собственного населения. На этом фоне США продолжают издеваться — предложили им помощь с холодильниками для вакцины, которой нет и не предвидится. Впрочем, холодильники пригодятся — складывать трупы, так что, возможно, американцы вовсе не ради насмешки это сделали, а реально хотят помочь», — заключил Дмитрий Родионов.

На прошлой неделе The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность — у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.

Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в разные стороны, вместо того чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.

Новости партнеров