COVID-19 раскрыл всю неповоротливость армии США

В Вооруженных силах США состоялась официальная презентация индивидуальной маски военнослужащего Combat Cloth Face Covering (CCFC), которая, по мнению разработчиков, способна оградить своего владельца от коронавирусной инфекции. Как бы все замечательно и можно порадоваться за американских военных, получивших, наконец, утвержденный образец индивидуального средства защиты от COVID-19, но есть ряд факторов, не позволяющих это сделать, лишь наталкивающих на печальные для армии США выводы.

В первую очередь американские СМИ обратили внимание на срок, который потребовался армии, чтобы отреагировать на угрозу пандемии, унесшую за год 440 тысяч жизней граждан США, среди которых числятся 130 военнослужащих.

Так вот, чтобы оценить опасность коронавируса, разработать и решиться на ответные меры, реализовать их и получить первый результат понадобился всего… один год. При том, что уже несколько лет разведывательное сообщество предоставляет президенту страны перечень угроз, в числе которых фигурирует распространение смертельной вирусной инфекции.

Наблюдатели обоснованно полагают, что подобные предупреждения еще несколько лет назад должны были привести к разработке стратегии противодействия, но этого почему-то не произошло. Простой американец воспринимает ситуацию так, что правительство должно было за эти годы уже создать маски, представленные на днях, обеспечить финансирование их производства, сделать запасы, которых бы хватило для защиты населения. Вместо этого внимание уделяется тем финансово-затратным компонентам вооруженных сил, которые сложно увязать с реально существующими опасностями.

И здесь всплывает интересная проблема: оказывается, финансовые службы Пентагона оправдывают такой длительный срок, потраченный на разработку и производство весьма несложных индивидуальных средств защиты, тем, что финансирование этих работ невозможно было включить в установленный 18-24-месячный цикл закупок. Наблюдатели обращают внимание: это всего лишь маски. А если возникнет какая-то более сложная проблема, которая потребует выполнение более значимых и технологически емких работ? Например, нужно будет быстро наладить выпуск каких-то образцов оборудования или вооружения? Что тогда? Если армия тратит целый год на реализацию чего-то несложного, насколько это соотносится с возможностью противостоять новейшим угрозам будущего в условиях «противостояния великих держав»?

Кроме того, журналисты в США пишут, что новые маски стоили ни много ни мало «всего» 45 миллионов долларов. Если считать, что CCFC получит каждый солдат вооруженных сил, Национальной гвардии США, то получается, что цена одной маски — 45 долларов. При том, как отмечают наблюдатели, что упаковка из 20 масок N95 в Home Depot стоит 20 долларов. Коррупция? Нет, не слышали. Если в результате длительных изысканий и разработок, производства и логистики на выходе получается маска стоимостью 45 долларов, тогда как каждый вполне может купить аналогичную, но гражданскую маску за один доллар, можно ли здесь говорить о гибкости и эффективности вооруженных сил?

В итоге американские СМИ пришли к выводу, что во всем виноваты высшие звенья управления, которые оказались не способными рассмотреть реальную угрозу COVID-19. Хочется вспомнить историю про «вирусоносец» Theodore Roosevelt, когда на борту корабля, находящегося на боевом развертывании, произошла вспышка коронавирусной инфекции. Тогда выявили 1273 случая заражения среди 4800 членов экипажа. Сюда же приписали факты сексуального насилия в войсках США, назвав их результатом невнимания высших лиц государственного управления к опасностям, способным обнулить боеготовность армии, флота и военно-воздушных сил.

А со стороны видно, что финансисты Минобороны Соединенных Штатов умеют в свою пользу трактовать старую русскую поговорку «Кому война, а кому мать родна».