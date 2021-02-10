Сенатор предложила выдавать патент сдающим жилье на курортах

Москва, 10 февраля. Владельцам недвижимости следует разрешить получать патент на сдачу жилья в курортный сезон без регистрации индивидуальным предпринимателем. Такая норма поможет легализовать деятельность по предоставлению услуг краткосрочного проживания отдыхающих. Об этом ФАН сказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Сенатор от Крыма уверена, что стимулирование экономического роста непосредственно связано с необходимостью создания дополнительных преференций для малого бизнеса. Она назвала важными реальные шаги по выводу бизнеса «из тени» и упрощения жизни налогоплательщиков.

«Уверена, что предлагаемая бизнесу система налогообложения должна быть простой, понятной и выгодной для тех, кто платит налоги, — заявила парламентарий. — Я предложила главе ФНС России Даниилу Егорову установить предоставление патента физическим лицам, сдающим жилье внаем в курортный сезон, без необходимости получения статуса индивидуального предпринимателя».

Она пояснила, что это нужно для легализации ведения деятельности по предоставлению услуг краткосрочного проживания отдыхающих. Эта категория граждан, как отметила сенатор, не попадает под налог на профессиональный доход и не регистрируется в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в курортный сезон.

«Мы должны учитывать сезонность и характер работы такого рода объектов для краткосрочного проживания граждан, — пояснила Ковитиди. — При осуществлении данного вида предпринимательской деятельности для оказания качественной услуги возможно появление необходимости в привлечении 1-2 физических лиц, в частности, из числа членов семьи предпринимателя, в качестве горничной, администратора по поселению, что исключает возможность применения налога на профессиональный доход».

По словам законодателя, существующие меры поддержки малого и среднего бизнеса не исчерпали своего потенциала. Данная мера, по ее мнению, будет способствовать легализации бизнеса, станет дополнительным инструментом для пополнения консолидированной части бюджета и повысит доверие граждан к органам власти.

Отметим, что Даниил Егоров назвал сложным и актуальным озвученный сенатором от Крыма вопрос. На пленарном заседании Совета Федерации он заявил, что предложение сенатора необходимо внимательно изучить, поскольку сам институт индивидуального предпринимательства требует дополнительной «глубокой проработки».