Шеф Ивлев о своей свадьбе на канале «Пятница!»: Будут вкус, веселье и «расколбас»

Телеканал «Пятница!» покажет свадьбу «главного шеф-повара страны» Константина Ивлева, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала.

Ведущий кулинарных программ «На ножах», «Адская кухня» и «Битва Шефов» сделал предложение своей невесте — Валерии Куденковой — 21 января в дебютном выпуске нового сезона реалити-шоу «Четыре свадьбы», через девять дней после того, как ему исполнилось 47 лет.

Ивлев записал видеообращение к любимой со словами: «Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была та единственная, о которой поет Баста: «Найти свою одну единственную». Лер, пожалуйста, ну, пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Давай сыграем свадьбу, зажжем, как мы это любим!»

В ближайшее воскресенье в одном из ЗАГСов Москвы состоится регистрация брака, а в марте молодожены отправятся на родину невесты в Тамань (Краснодарский край). Там планируется двухдневное гуляние в казачьем стиле: с венчанием в церкви, блюдами народной кухни, казачьими танцами и концертом популярных артистов.

«Что такое свадьба? — задался вопросом Ивлев. — Свадьба — это прекрасный праздник, где все напиваются, «гульбанят». Да, у меня тоже будет все нескромно! Но все, как мы любим, — со вкусом, весельем, «расколбасом». Есть такой замечательный фильм «Горько!». И нет, мы не будем делать «Горько!-2». Мы сделаем «Горько в кубе»! Так что наблюдайте обязательно. Это будет супервесело, круто и бесшабашно. И все это вы увидите на «Пятнице!».

Свадьба Константина Ивлева и Валерии Куденковой будет показана на развлекательном телеканале в рамках специального выпуска реалити-шоу «Четыре свадьбы» 25 марта.

Ранее телеведущий рассказал о причинах развода с женой Марией, с которой прожил 23 года. У них двое детей — Матвей и Мария.