Сергей Пенкин в свой 60-летний юбилей признался в любви к России

Известный российский певец и композитор Сергей Пенкин в свой 60-летний юбилей признался ФАН, что у него была возможность получить итальянское или американское гражданство, но артист отказался из-за патриотических чувств к Родине.

Музыкант в эксклюзивном интервью рассказал о том, кто познакомил его с миром музыки, поделился заветными желаниями и объяснил, почему не любит современных исполнителей.

«Я хотел бы спеть с Элтоном Джоном»

— Сергей Михайлович, начну с истоков вашей большой любви к музыке. Кто больше всего повлиял на вас?

— Наверное, мама. Я просто стал вслушиваться, как только начал говорить. Моя мама работала в церкви, поэтому я очень много слышал песнопений.

— А если говорить про музыкантов — кем вы заслушивались в юности, на кого равнялись?

— Я пошел в музыкальную школу и хоровой кружок — вот так дальше я поднимался. Потом, когда стал учиться, познакомился с музыкантами, которые меня научили слушать хорошую музыку. Они рассказали мне, например, о Джордже Бенсоне, это джаз-рок. Так я стал этому учиться, и мне это очень нравится.

— Вы выступали с Виктором Цоем, знакомы с Питером Гэбриелом из Genesis, записывались с Сарой Брайтман. Головокружительный список! Есть ли еще те, с кем бы вы мечтали выступить на одной сцене?

— Вы знаете, единственный, с кем я хотел бы спеть, — конечно, Элтон Джон.

— Дуэт вышел бы выдающимся. Вы на сцене уже более 30 лет, что изменилось в вашем восприятии и творчестве за эти годы?

— У меня очень много появилось своих песен, которые мне написали хорошие композиторы. Я работаю и сотрудничаю с разными авторами, чтобы не было одинаковых песен, чтобы они были разные. То, что мне кажется интересным, я беру в свой репертуар.

Из других изменений — то, что я похудел. Я сейчас стараюсь обнулить все и начать 2021 год по новой, потому что это мой год. Я — Водолей и Бык, начинается мой год Быка, поэтому надеюсь, что в этом году все будет идти вперед: концерты, репетиции, новые песни, интересные события в жизни. Я надеюсь на все это.

Первое, к чему я готовлюсь, — это мероприятие 13 февраля в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Совсем не чувствую себя на 60»

— Расскажите подробнее о вашей юбилейной программе «Мой Медиамир».

— Мне очень приятно, что сейчас, после годичного сидения дома, мы начинаем просыпаться, проходят концерты, спортивные мероприятия. И мне приятно как артисту, что у меня на первом за долгое время концерте в Москве будет полный аншлаг. Будет симфонический оркестр имени Юрия Силантьева — это легендарный оркестр. Буду петь дуэты со многими нашими известными артистами.

— Как вы выбирали артистов для праздничного шоу? Это ваши давние друзья?

— Нет, я подбирал просто тех, кто мне нравится. Это поющие интересные артисты, с которыми просто хотелось попробовать дуэт. У меня были дуэты с другими певцами в рамках проекта «Суперстар!», но сейчас на юбилейном концерте я хочу попробовать с новыми артистами.

Я также хочу представить учеников своей школы вокала. Еще из Пензы приедет детский вокальный коллектив, чтобы поздравить меня.

— С какими впечатлениями зритель выйдет из зала после вашего концерта?

— Я совсем себя не чувствую на шестьдесят — хочу собрать большую «тусу» и сделать все очень интересно и тепло. Сейчас, когда на улице зима, снег, холодно, людям хочется праздника. А я хочу сделать лето, мне хочется порадовать людей, которые за прошедший год устали от негатива. Мне хочется поделиться теплом и добром. Хочется, чтобы люди верили в завтрашний день. Чтобы было стремление, чтобы были улыбки на лицах. Я хочу сделать так, чтобы это все было в одном концерте.

— Вы упомянули детский коллектив из Пензы, который приедет поздравить вас. Пенза — ваш родной город, и я читала, что вы стараетесь помогать ему. Часто ли вы приезжаете на свою малую родину?

— Я езжу не так часто — два раза в год. У меня в марте всегда концерты в Поволжье, я приезжаю туда традиционно. Но в этом году этого не будет, так как пока все закрыто из-за коронавируса. Но может быть, потом у меня получится сделать подарок своим землякам и дать концерт на большой сцене в Пензе.

«Я — патриот, мне приятнее в России»

— С вашим уникальным голосом, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса, у вас наверняка было много возможностей покинуть страну. Вставал ли перед вами этот вопрос, или вы всегда знали, что останетесь в России?

— В 1990-е годы, когда наша страна разбежалась на маленькие государства, я был как раз на гастролях в Италии. Тогда мне предложили итальянское или американское гражданство, но я отказался. Я сказал, что люблю родителей, вот и не взял никакого гражданства. У некоторых известных личностей есть недвижимость за границей, у меня там недвижимости нет. Я люблю все, что происходит в России. Я — патриот, и поэтому мне приятнее находиться здесь.

Выехать за границу отдохнуть — можно, но жить мне нравится здесь. Здесь живут мои друзья, родственники, здесь я чувствую себя совсем по-другому, у нас другой менталитет.

— Юбилей — время загадывать желания и ставить цели. Что пожелаете себе сегодня?

— Я хочу, чтобы исполнились два моих желания. Первое — это получить звание заслуженного артиста России. А второе — чтобы мэрия Москвы подарила мне какое-нибудь здание, чтобы я сделал свой театр. Я хочу организовать театр песни и танцев, чтобы там были талантливые люди, а зрители приходили и смотрели на эти настоящие таланты.

— Можете назвать современных исполнителей, которых вы слушаете, которые кажутся вам интересными?

— У меня своя школа, я воспитываю вокалистов в соответствии с советской традицией, чтобы было правильное звукоизвлечение, дикция, дыхание и все остальное. То, что сейчас мурлычат, я не совсем понимаю. Это временная музыка, а я все-таки люблю эстрадную классику, которая останется на века.

— Вы предпочитаете сами растить таланты?

— Да, хочется, чтобы исполнение было на русском языке, но чтобы это было красиво, грамотно, чтобы брало за душу. А то, что сейчас происходит, мне не совсем нравится. Может быть, я отстал, конечно. Есть талантливые люди, но их прямо единицы.

Ранее Сергей Пенкин назвал «бездарями» звезд российского шоу-бизнеса, которые попали на сцену по блату и без музыкального образования.