Самолет ВВС Парагвая разбился под Асунсьоном, есть погибшие

Ансунсьон, 10 февраля. Самолет Военно-воздушных сил Парагвая разбился неподалеку от столицы страны, города Асунсьон. Уцелеть удалось только одному пассажиров, сообщает издание Página 12.

Легкий транспортный самолет Cessna 402 ВВС Парагвая с бортовым номером 0221 вылетел в полдень из военной авиабазы Форт-Олимп в 760 километрах от Ансунсьона и направлялся в столичный аэропорт.

Imágenes del accidente ocurrido esta tarde en el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya y en el que se vio involucrado un Cessna C-402.



????: Gentileza. pic.twitter.com/haNCeTZ9Am — Diario HOY Paraguay (@hoypy) February 9, 2021

Спустя 2,5 часа самолет упал на шесть автомобилей на парковке авиабазы Ну Гуасу. В результате трагедии погибли семеро пассажиров, в том числе шестеро военнослужащих.

Accidente de un @Cessna C-402 de la Fuerza Aérea de #Paraguay



El C-402 (matrícula FAP 0221) del Grupo Aéreo de Transporte Especial (GATE) de la FAP se accidente hoy

No hay confirmaciones oficiales en cuanto al estado de salud de la tripulaciónhttps://t.co/oE2rZ8kx9n pic.twitter.com/pDFyy68raK — Aviacion Defensa (@AviacinDefensa1) February 9, 2021

По последним данным, единственным выжившим в результате трагедии оказался 19-летний студент из Форт-Олимпа. В настоящее время врачи борются за его жизнь, его состояние оценивается как крайне тяжелое. По информации служб спасения, в уничтоженных автомобилях не было пассажиров.

Руководство ВВС Парагвая начало расследование по факту крушения. Неизвестно, что могло послужить причиной трагедии, поскольку пилот самолета не подавал сигнала бедствии.

«Мы скорбим из-за этой трагической аварии, семь человек погибли. ВВС используют все ресурсы, чтобы выяснить, что произошло», – заявил командующий ВВС генерал Хуан Пабло Паредес.

28 января транспортный самолет ВВС Венесуэлы совершил жесткую посадку рядом с авиабазой «Эль-Либертадор». Причиной аварии стала неисправность топливного насоса. По данным ВВС Боливарианской республики, ни один член экипажа не пострадал в результате посадки.

#28Ene



Accidente aéreo



Base aérea El Libertador



Aeronave C130 Siglas 9508 asignado al Grupo Aéreo de Transporte No. 6.



Cumpliendo ruta Bael-Los Pijiguaos-Bael al momento del retorno efectuando los procedimientos para el aterrizaje se presentó rotura de tubería interna del pic.twitter.com/UN87bcYRwo — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) January 29, 2021

На вооружении ВВС Парагвая было лишь два легких транспортных самолета Cessna 402. Военная авиабаза Ну Гуасу дислоцирована на территории международного аэропорта имени Сильвио Петтиросси.