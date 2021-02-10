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Самолет ВВС Парагвая разбился под Асунсьоном, есть погибшие

Самолет ВВС Парагвая разбился под Асунсьоном, есть погибшие

Ансунсьон, 10 февраля. Самолет Военно-воздушных сил Парагвая разбился неподалеку от столицы страны, города Асунсьон. Уцелеть удалось только одному пассажиров, сообщает издание Página 12.

Легкий транспортный самолет Cessna 402 ВВС Парагвая с бортовым номером 0221 вылетел в полдень из военной авиабазы Форт-Олимп в 760 километрах от Ансунсьона и направлялся в столичный аэропорт.

Спустя 2,5 часа самолет упал на шесть автомобилей на парковке авиабазы Ну Гуасу. В результате трагедии погибли семеро пассажиров, в том числе шестеро военнослужащих.

По последним данным, единственным выжившим в результате трагедии оказался 19-летний студент из Форт-Олимпа. В настоящее время врачи борются за его жизнь, его состояние оценивается как крайне тяжелое. По информации служб спасения, в уничтоженных автомобилях не было пассажиров.

Руководство ВВС Парагвая начало расследование по факту крушения. Неизвестно, что могло послужить причиной трагедии, поскольку пилот самолета не подавал сигнала бедствии.

«Мы скорбим из-за этой трагической аварии, семь человек погибли. ВВС используют все ресурсы, чтобы выяснить, что произошло», – заявил командующий ВВС генерал Хуан Пабло Паредес.

28 января транспортный самолет ВВС Венесуэлы совершил жесткую посадку рядом с авиабазой «Эль-Либертадор». Причиной аварии стала неисправность топливного насоса. По данным ВВС Боливарианской республики, ни один член экипажа не пострадал в результате посадки.

На вооружении ВВС Парагвая было лишь два легких транспортных самолета Cessna 402. Военная авиабаза Ну Гуасу дислоцирована на территории международного аэропорта имени Сильвио Петтиросси.

Самолет ВВС Парагвая разбился под Асунсьоном, есть погибшие

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