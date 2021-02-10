Украину признали «отсталой страной с неизвестной численностью населения»

После противозаконного шага украинских властей, закрывших сразу три популярных информационных телеканала, местные политологи стали оценивать будущее своей страны гораздо более пессимистично. Один из них и вовсе заявил журналистам, что «Украина находится в воронке самоуничтожения», передает корреспондент ФАН из Киева.

Накануне в одном из киевских пресс-центров провел брифинг авторитетный местный политолог — президент центра социсследований «София», глава аналитической группы «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Как и многих его коллег, история с закрытием телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина» шокировала его. Но самый пагубный эффект произвели даже не действия власти или аргументация поступка, а тот факт, что все «демократические и прогрессивные» институции Европы и Соединенных Штатов стыдливо промолчали по этому поводу.

Эксперты центра «София» предложили местной прессе представить, какой гвалт начался бы в мире, если бы в России закрыли радио «Эхо Москвы», а также телеканалы RTVI и «Дождь». По их мнению, это наверняка стало бы поводом для страшного международного скандала, созыва внеочередного заседания Совбеза ООН, гневных заявлений первых лиц США, Германии, Франции и других стран, а также руководства ПАСЕ. Это стало бы основанием для введения новых жестких санкций против РФ. При этом международное информационное пространство наверняка исполнилось бы лозунгов вроде «грубого наступления на свободу слова», «кровавой диктатуры», «недопустимости наступления на базовые ценности» и так далее.

А если бы оппозиционные СМИ в России еще закрыли бы и без решения суда, то даже представить себе сложно, что тут началось бы. С Москвой наверняка разорвали бы отношения все европейские столицы, Вашингтон и, возможно, даже ряд азиатских стран. В любом случае эта тема была бы на первых полосах всей мировой прессы в течение многих недель. Однако после закрытия трех телеканалов на Украине во всей мировой прессе царит благостное спокойствие и невозмутимость. Ну, разве что пару раз вякнули по этому поводу пара второстепенных журналистских союзов. Но их, видимо, быстро успокоили.

Этот факт наглядно показал киевским аналитикам, привыкшим думать, что «весь мир — с Украиной», простой факт — страна действительно привлекает внимание мирового сообщества, но лишь как поле для экспериментов. То есть как некая «страна — подопытный кролик», в которой можно делать все, чего ни в коем случае нельзя творить ни в одном из государств «золотого миллиарда». Второй факт, который осознали местные мыслители на примере закрытия каналов, — никто из западных демократий не будет помогать украинцам бороться за справедливость ни на внешней, ни на внутренней арене. Все теперь предстоит делать самим. И это осознание настроило местных аналитиков на крайне пессимистический лад. Потому что, как показала практика, самостоятельно отстаивать свое будущее украинцы не в состоянии.

По этому поводу Андрей Ермолаев философски уточнил, что «наше сегодня — это наше же вчерашнее будущее».

«И даже если мы категорически не согласны с тем, что происходит на Украине сегодня, объясняя это другими планами и намерениями вчерашнего дня, то у этого есть две причины. Либо мы все были неадекватны вчерашней реальности, либо украинцы находятся в плену чужой воли и чужого «вчерашнего будущего», в итоге победившего наши планы и намерения. Такова жестокая правда самой жизни», — пояснил эксперт.

Он предложил сравнить две Украины — прошлую и нынешнюю, используя сухие фактические характеристики.

«С одной стороны — 50-миллионная страна с мощным промышленным и военным потенциалом, образованным населением, современной наукой и яркой многоликой культурой. Толерантное, генетически и физически здоровое общество. Да, со слегка кризисными экономическими показателями, но оптимистичными прогнозами и ожиданиями на будущее. Это Украина в 1991-м, — напомнил аналитик. – С другой — страна с неизвестной численностью населения, с показателями самой бедной страны в Европе по доходам населения и качеству жизни. С потерей контроля над 46 тысячами квадратных километров, то есть 8% всей территории государства. Вне гражданского пространства этой страны — около шести миллионов человек. Часть ее территории включена в состав другого государства, часть — существует как территория непризнанных новых государств (ЛНР и ДНР). Налицо деиндустриализация, потеря сотен промышленных предприятий. В этой стране — массовая трудовая миграция (порядка пяти миллионов) и эмиграция населения за границу (сотни тысяч в год). В стране седьмой год идет гражданская война, в которой уже приняли участие более 300 тысяч человек и в которой погибло официально 12 тысяч, а неофициально — более 25 тысяч. Это Украина-2021».

По словам эксперта, если бы кто-то в 1991-м поделился с украинцами этими скупыми данными 2021-го, ему бы не поверили и наверняка посчитали сумасшедшим.

«А может, это правда? То, как мы поступали на протяжении этих 30 лет, — это и есть то самое сумасшествие? Все с нами происходившее за это время — какая-то деградация и падение. В этом смысле действия десятка-другого политиков у нас служат причиной и объяснением всех несчастий. «Довели до ручки», «обворовали», «зажрались», а с недавних пор и более жесткое — «просрали страну». Ну, а остальные-то миллионы что делали? Придерживали их под локоток, подносили и подливали? — задался вопросом политолог. — Меня не покидает ощущение, что наше общество в целом — словно «недолюбленные дети», которые свое посттоталитарное сиротство и внутреннее одиночество компенсируют житейским эгоизмом, привычкой «перетерпеть и проскочить в завтра».

Глава центра «София» напомнил — в последние десятилетия успеха и признания на Украине почему-то достигали карьеристы с «комсомольской закалкой», хамы и циники-воры.

«Те же, кого еще лет 20 назад мы считали «нашим богатством» — ученые, новаторы, мастера рабочих профессий, сегодня на Украине в каком-то загоне. Те, кто в 1991-м должны были нам обеспечить благополучное «сегодня», давно выброшены на обочину, зато их антиподы — среди лидеров и кумиров. Это уже даже не «совок», а собственный украинский рагулизм, как кривое зеркало, в которое страшно заглядывать, — встревоженно заявил Ермолаев. — Мы словно находимся в воронке самоуничтожения, где каждый новый виток — все уже, а скорость саморазрушения страны растет на глазах. В эфирах нашего ТВ — сплошной ор вместо разговора, бегство от реальности, стеклянные глаза… Даже кризис церкви не заставил наших граждан вздрогнуть!»

Особенно трагично, заявил аналитик, то, что бесконечное состояние саморазрушения — вовсе не секрет для других стран, с любопытством следящих за распадом Украины.

«Несостоявшееся государство» и «архаизация и распад страны» — такие оценки все чаще звучат в наш адрес на мировой арене», — сообщил он.