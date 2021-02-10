Планы Пушкина на жизнь: что хотел сделать поэт после победы над Дантесом

Со дня смерти Александра Пушкина прошло уже 184 года. 10 февраля 1837 года раненый и измученный жуткими болями после роковой дуэли с Дантесом гений русской литературы скончался. Вокруг смерти Пушкина до сих пор ведется много споров: кто-то утверждает, что поэт ушел в положенное ему время как настоящий гений, кто-то считает, что Пушкин погиб рано и мог бы написать еще много легендарных произведений. Однако никто не отрицает, что Александр Сергеевич был и остается ключевой фигурой во всей русской литературе.

В интервью ФАН историк и литератор Андрей Барановский рассказал о неочевидной, но очень важной причине участия Пушкина в дуэли. По его словам, в тот период поэт сильно устал, нуждался в отдыхе и вдохновении, поэтому воспринимал дуэль как возможность уехать после победы над Дантесом.

«Для Пушкина это был обыкновенный выход. Как известно, он был великолепным стрелком. Он понимал, что если убьет Дантеса, то его будет ждать легкая высылка куда-то в деревню. По доброй воле он не мог уехать из-за семьи, детей и придворной жизни. А так — он был бы выслан. Вот так убийство негодяя, оскорбителя семейной чести Пушкина устроило бы и семейно, и денежно, и литературно», — заявил историк.

Неосмотрительность супруги, по словам Андрея Барановского, повлияла на эмоциональное состояние поэта. Если бы Наталья Гончарова вовремя услышала мужа и увезла бы его отдыхать на море, дуэли, возможно, не случилось бы.

«Она должна была понимать, что в силу долгов, в силу сложного придворного положения, в силу творчества он нуждался в каких-то поездках. У него в жизни давно не было моря, Крыма, его любимого Гурзуфа. Если бы они выехали на какое-то время на юг, а Пушкин намекал на это, то, наверное, он перетасовал бы обстоятельства своей петербургской жизни», — поделился мнением литератор.

Собеседник ФАН посчитал наказание соперника Пушкина, Дантеса, недостаточно суровым.

«Дантес должен был быть наказан жестче. Николай I, кстати, очень расстроенный смертью поэта, хотел его и посадить, поднимался даже вопрос казни. Но Дантес был дворянином, иностранным подданным, этого не случилось. Пушкин послал ему письмо с вызовом в такой форме, что Дантес не мог не драться, он предпринимал попытки как-то улизнуть от дуэли, но это было невозможно», — пояснил Барановский.

Литератор и историк назвал глупыми сомнения по поводу смерти Пушкина, а создание легенд на этой почве — недопустимым.

«Существует теория Фоменко и Носовского, что человек в историческом пространстве дважды дублируется. Равных Пушкину нет и не было. Но сомневаться в его смерти глупо: столько свидетелей было в квартире на Мойке, там расписано все по часам, все задокументировано. Безусловно, гибель и кончину Пушкина можно до сих пор переживать, это до сих пор грустно, но это не повод переворачивать историю. Это повод еще раз перечитать его произведения и убедиться в том, что он — великий писатель».

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