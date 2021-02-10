Госдума планирует рассмотреть законопроекты до конца созыва

Москва, 10 февраля. В законотворческом портфеле Государственной думы находится порядка 1300 инициатив, которые палата планирует рассмотреть до конца текущего созыва. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ФАН.

«В законотворческом портфеле на сегодняшний день порядка 1300 законов, — сказал он. — Мы будем стараться рассмотреть законодательные инициативы текущего созыва до конца срока полномочий. Если проанализировать предыдущую работу, когда мы начинали, то нам досталось 2020 законопроектов, которые были внесены с 1994 года».

Политик сообщил, что Госдума рассмотрела практически все новеллы, еще осталось около 1,5% от общего объема нерассмотренных документов. При этом 15% от общего количества законопроектов, которые получили от предыдущих созывов, были приняты.

Он предположил, что к концу созыва их будет еще меньше.

«Что же касается законопроектов, которые внесены в течение текущей сессии, то от нас зависит, что мы оставим тем, кто придет нам на смену, или тем, кто вновь вернется в этот зал», — отметил Вячеслав Володин.

Он обратился к профильным думским комитетам с просьбой сделать максимально возможное для того, чтобы как можно меньше законодательных новелл досталось следующему созыву палаты.

Вячеслав Володин также подчеркнул, что в этом вопросе не все зависит от авторов законопроектов.