Назван неочевидный симптом высокого уровня сахара в крови

Рочестер, 10 февраля. Одним из самых распространенных признаков повышенного сахара в крови является диабетическая невропатия, выяснили ученые из клиники Мэйо в США.

Речь идет о легкой боли в ногах, которую нельзя игнорировать. Диабетическая невропатия проявляется в результате повреждения нервов из-за высокого уровня глюкозы в крови. Такой эффект наблюдается у половины пациентов. Грозным признаком наступления диабета служит покалывание в нижней половине конечностей.

Диабетическая невропатия является поводом для незамедлительного обращения к врачу. В противном случае болезнь приведет к проблемам с мочевыводящими путями, кровеносными сосудами и пищеварительной системой. Затем последует инвалидность и возможная ампутация ног.

Риск развития диабета повышается из-за дефицита витамина D. Вещество обеспечивает здоровье костей. При недостатке витамина происходит нарушение обмена кальция и его снижение в крови, рассказала заместитель директора по вопросам медицинской деятельности клинико-диагностического центра «Мединцентр» Ольга Лиморенко.