Зак Снайдер показал, каким будет Джокер в режиссерской версии «Лиги справедливости»

Вашингтон, 10 февраля. Режиссер Зак Снайдер показал, каким будет Джокер в альтернативной версии супергеройского фильма «Лига справедливости». Образ злодея вновь воплотил на экране актер Джаред Лето.

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 18 марта этого года. В преддверии премьеры Снайдер решил подогреть интерес фанатов и показать, каким будет обновленный внешний вид Джокера.

Образ героя разительно отличается от того, что Лето продемонстрировал в «Отряде самоубийц» в 2016 году. Тогда многие фанаты пришли в негодование, увидев прическу, костюмы и татуировки Джокера. На этот раз у врага Бэтмена отросшие волосы, он носит больничную рубашку.

No Laughing Matter: Your first look at Jared Leto's all-new Joker from the #SnyderCut of Justice League. https://t.co/IuqLYQYf4k