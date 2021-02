Двоевластие в Гаити: оппозиция назначила собственного президента против Моиза

Оппозиция в Гаити не стала мириться с отказом президента Жовенеля Моиза уйти в отставку и выбрала собственного временного президента. Член Верховного суда избран на два года, сообщило издание The Haitian Times.

«Оппозиционным президентом» Гаити 7 февраля стал 72-летний член Верховного суда Гаити Жозеф Месен. Его задача — стабилизировать ситуацию в стране в следующие 24 месяца, которые оппозиция объявила «переходным периодом».

Месен был судьей Верховного суда с 2011 года и является самым опытным чиновником в верховной судебной инстанции Гаити.

With official acceptance by Supreme Court Justice Joseph Mécène Jean-Louis to serve as transitional president to oversee next elections, we now have a parallel govt in #Haiti. Biden administration has not responded after early support 4 @moisejovenel's move to stay in office. pic.twitter.com/dgDLP5fpI5