Двоевластие в Гаити: оппозиция назначила собственного президента против Моиза

Оппозиция в Гаити не стала мириться с отказом президента Жовенеля Моиза уйти в отставку и выбрала собственного временного президента. Член Верховного суда избран на два года, сообщило издание The Haitian Times.

Двоевластие в Гаити

«Оппозиционным президентом» Гаити 7 февраля стал 72-летний член Верховного суда Гаити Жозеф Месен. Его задача — стабилизировать ситуацию в стране в следующие 24 месяца, которые оппозиция объявила «переходным периодом».

Месен был судьей Верховного суда с 2011 года и является самым опытным чиновником в верховной судебной инстанции Гаити.

«Я принял выбор оппозиции и гражданского общества, чтобы служить стране в качестве временного президента на переходный период. Законодательная ветвь власти на основании Конституции определила, что президентский срок Жовенеля Моиза истек 7 февраля 2021 года», — объявил он в своем кратком видеообращении к народу.

With official acceptance by Supreme Court Justice Joseph Mécène Jean-Louis to serve as transitional president to oversee next elections, we now have a parallel govt in #Haiti. Biden administration has not responded after early support 4 @moisejovenel's move to stay in office. pic.twitter.com/dgDLP5fpI5 — HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) February 8, 2021

Спустя час после обращения Месена действующий президент Гаити Жовенель Моиз издал указ о его отставке с должности судьи, а полиция заняла здание Верховного суда.

Police in #Haiti seize Supreme Court an hour ago after opposition select Justice Joseph Mécène Jean-Louis to lead a transitional govt. This follows yesterday's arrest of Justice Yvikel Dabrézil on trumped up charges of a coup & assassination attempt against @moisejovenel pic.twitter.com/IlxDDBKRZc — HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) February 8, 2021

Представитель оппозиционных сил Юри Латортуэ объявил, что в «дорожной карте» нового президента на следующие два года есть планы созыва парламента, разработки новой конституции и проведению новых всеобщих выборов. По информации AFP, в ближайшее время гаитянская оппозиция намерена создать собственное правительство в противовес администрации Моиза.

Попытка №2

Жозеф Месен изначально не был фаворитом оппозиции на должность временного президента страны. Им должен был стать другой член Верховного суда, Ивикель д'Абрезиль, но 7 февраля он был арестован по обвинению в попытке государственного переворота.

Жовенель Моиз заявил, что на него было совершено покушение с целью захвата власти. Подконтрольные Моизу отряды полиции арестовали 23 подозреваемых, у которых нашли шесть единиц огнестрельного оружия и несколько мачете. Министр юстиции Рокфеллер Винсент рассказал, что главной уликой стала найденная у д'Абрезиля записка с обращением к народу после свержения Жовенеля Моиза.

Лидер местной оппозиции Андре Мишель в очередной раз потребовал добровольной отставки Моиза.

L'interview de Me André Michel, dirigeant du Secteur Démocratique et Populaire à la chaîne Canadienne TVA sur la fin de mandat constitutionnel de l'ex-président Jovenel Moise et la désignation du #JugeJosephMécèneJeanLouis comme président provisoire de la transition de rupture pic.twitter.com/pSESwkld6z — Daril Baltazard (@BaltazardDaril) February 9, 2021

«Мы ждем, когда он покинет Национальный дворец, чтобы мы смогли приступить к инаугурации Жозефа Месена», — объявил оппозиционер.

Он отверг все обвинения в попытке государственного переворота, назвав действия администрации Моиза «смехотворными».

«Государственные перевороты не организуют с двумя пистолетами и четырьмя винтовками. Моиз выбрал путь политических репрессий. Он не президент, он не имеет права говорить о госперевророте. Сейчас мы будем сражаться, чтобы отстранить его от власти», — заявил Андре Мишель.

Абсолютная власть без поддержки народа

С января 2020 года Жовенель Моиз правит страной практически единолично — срок действия полномочий предыдущего созыва парламента закончился, а новый не был избран. Верховный суд хоть и продолжал работу, но не имел реальной власти. Теперь, после отстранения указом президента трех старейшин Суда, Жовенель Моиз окончательно сконцентрирует в своих руках всю полноту власти и намерен легализовать это положение с помощью конституционного референдума, назначенного на апрель 2021 года.

Однако значительная часть населения не готова мириться с авторитаризмом президента. По призыву оппозиции с 31 января в большинстве городов Гаити проходят протестные акции и забастовки, которые в ряде случаев

Оппозиция считает, что Моиз должен был покинуть свой пост 7 февраля. В соответствии с конституцией страны срок, который он проведет на посту президента, должен быть сокращен на время, в течение которого в стране были проблемы с подсчетом голосов или проведением выборов, и составить, таким образом, ровно пять лет со дня ухода президента Мишеля Мартелли.

Моиз, который официально вступил в должность 7 февраля 2017 года, не согласен — он считает, что его президентский срок должен продолжаться до февраля 2022 года. Жовенеля Моиза официально поддержали ООН и действующая администрация США, которые никак не прокомментировали назначение временного президента страны.