Звезду «Универа» Анну Хилькевич по ошибке «похоронили» в 34 года

Москва, 10 февраля. Звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» Анна Хилькевич отреагировала на появившиеся в Сети сообщения о ее «смерти».

Актрису по ошибке «похоронили» в 34 года. О своей «смерти» Хилькевич узнала от встревоженных поклонников, которые забросали ее вопросами и скринами с указанием трагической даты.

Звезда с юмором прокомментировала произошедший конфуз. Она заверила подписчиков, что находится в полном здравии.

«Выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная?? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите??? А вот сейчас страшно стало», — написала артистка в посте в Instagram.

Хилькевич тем не менее призналась, что случившееся вызвало в ней неприятные чувства. Актриса попросила убрать отметку о «смерти» из информации о ней.

«Жесть какая», — заключила мать двоих детей.

Звезда рассказала недавно, что с помощью медитативных практик путешествовала в свои прошлые жизни. Хилькевич утверждает, что даже видела собственную гибель.