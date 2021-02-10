Москва готова возродить проект «Новороссия» за отказ Украины от «Минска-2»

Любое политическое решение конфликта в Донбассе возможно только при наличии у России альтернативы, реализация которой будет угрожать самому существованию киевского режима. Сейчас такая альтернатива в арсенале Москвы есть: называется она «проект «Новороссия».

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший подоплеку последних шагов президента Украины Владимира Зеленского.

«Перемирия уже нет»

В канун шестой годовщины Минских соглашений ВС Украины возобновили применение на линии разграничения в Донбассе тяжелых артиллерийских систем. По сообщениям из Донецка и Луганска, украинские военные обстреливают позиции защитников народных республик уже не только из стрелкового оружия и минометов, но и из 122-мм гаубиц.

Резкий всплеск боестолкновений в Донбассе миссия ОБСЕ начала фиксировать со 2 февраля, когда за сутки было выявлено 38 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 72 нарушения — в Луганской области. С вечера 5 февраля по вечер 7-го в Донецкой области было зафиксировано уже 349 (!) нарушений режима прекращения огня.

Налицо явная эскалация конфликта. Так называемое «бессрочное перемирие», заключенное летом 2020 года между Украиной, ДНР и ЛНР, следует считать закончившимся. 8 февраля это подтвердил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, дословно заявивший:

«Де-факто мы должны признать, что да, перемирия уже, можно сказать, нет».

Украинская сторона открывает огонь главным образом после 18 часов, прекращая обстрелы к утру. Очевидно, это связано с «комфортным» режимом работы миссии ОБСЕ, чей мониторинг линии соприкосновения заканчивается как раз в шесть вечера. Несмотря на то, что случаи неоднократного нарушения украинцами режима прекращения огня для ОБСЕ не являются тайной, мониторинговая миссия на них практически никак не реагирует. Возможно, это происходит по той причине, что базируется Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не в Донецке и Луганске, а… в Киеве.

Наиболее острая ситуация сложилась на фронте в районе поселков Золотое и Петровское — как раз там, где в 2019 году было осуществлено разведение войск. Это означает, что по факту никакого разведения вооруженных сил и тяжелого оружия проведено не было. В целом ситуация рождает очень много вопросов к самому механизму разведения сторон, а также к миссии ОБСЕ как таковой.

Заметим, что изменение донбасского status quo стараниями Украины с «ни мира, ни войны» на «все меньше мира, все больше войны» украинский ура-патриотический лагерь встречает с откровенным восторгом. Тем временем в политической повестке Киева тема перемирия, да и вообще мирного разрешения конфликта в Донбассе исчезла.

Так, глава МВД Украины Арсен Аваков, выступая на ток-шоу Савика Шустера в минувшую пятницу, заявил, что перемирие в Донбассе более не действует, возложив, разумеется, ответственность за это на ДНР и ЛНР. Очевидно, тема конфликта в Донбассе на Украине передана в руки силовиков, что говорит о многом.

Эта трансформация украинской власти понятна. Президент Зеленский, взяв политическую платформу своего предшественника Петра Порошенко, оказался в весьма затруднительной для себя ситуации. Единственное достижение Зеленского в масштабной программе установления мира в Донбассе — то самое «бессрочное перемирие» — к концу 2020 года превратилось в неудобное обременение, ненужное и вредное для президента в его текущей политической позиции. Поэтому более чем вероятно, что режим прекращение огня украинской стороной был нарушен отнюдь не «в ответ на стрельбу сепаратистов», а сознательно и в одностороннем порядке.

Сейчас эскалация конфликта в Донбассе Зеленскому объективно выгодна. Дело в том, что необходимостью противостоять «агрессии со стороны России» (мы же помним, что, согласно киевской пропаганде, в Донбассе идет не гражданская война, а «отражение российской агрессии») можно оправдать репрессии внутри страны и повысить собственный статус на переговорах с США. Вот и нынешнее обострение ситуации на юго-востоке Украины можно использовать для очередной попытки мобилизовать и сплотить украинское общество вокруг Зеленского, тем самым хоть как-то купируя нарастающее в недовольство провальными действиями бывшего шоумена на посту президента. В целом, «конфликт с Россией» вновь становится главной экзистенциальной причиной существования Украины как таковой.

Подобная тактика для Киева, на первый взгляд, весьма удобна, однако рано или поздно она заведет его в глухой тупик. Ведь логическим завершением идеологической накачки, нацеленной на вооруженное противостояние с Россией, должна стать не «гибридная», а самая «обычная» — лоб в лоб — полномасштабная война Киева с Москвой. Война, которая априори положит конец существованию Украины в ее текущем виде.

«Кто не спрятался — я не виноват»

То, к какой пропасти подталкивает свою страну Зеленский, в России прекрасно понимают. В глазах Москвы Владимир Александрович уже неоднократно подтверждал реноме политической марионетки — такие фигуры по определению не могут быть ответственной стороной переговоров. По всей видимости, нынешний украинский лидер в результате своих безответственных действий теперь является для Москвы столь же нерукопожатным, как и его предшественник на посту президента «незалежной». Также очевидно, что Москва теперь минимизирует любые прямые контакты с Киевом. Следует ожидать и то, что ответственность Зеленского за срыв перемирия в Донбассе станет предметом обсуждения российской стороны с гарантами Минских договоренностей — Германией и Францией.

Между тем на Украине, похоже, вообще не задумываются о том, что если делаешь все для развязывания масштабного вооруженного конфликта, то рано или поздно этот конфликт не только случится, но и, скорее всего, выйдет из-под контроля инициатора. По крайней мере, в среде политического класса «незалежной» сейчас говорят не о том, что может произойти, если украинский «Титаник» столкнется с российским «айсбергом», а о том, как бы половчее избавиться от обременений минского формата.

Разговоры об этом идут еще со времен Порошенко. Зеленский перенял и эту «порошенковскую» позицию, заявляя, что Украина «не может» выполнить «устаревшие» условия «Минска-2». Для их дезавуирования Киев сейчас пытается реализовать довольно очевидную всем формулу «всенародного референдума», который позволил бы избавиться от ответственности за соблюдение старых договоренностей. О том, что «творческая мысль» команды Зеленского движется именно в этом направлении, сообщил недавно первый президент Украины и председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. Кроме того, Киев хочет связать воедино темы Донбасса и Крыма, что категорически неприемлемо для России.

Замысел Киева довольно прост — воспрепятствовать политическому диалогу России и западных держав, увязав его с заморозкой конфликта в Донбассе и статусом Крыма. В случае реализации данной затеи именно Украина станет оператором диалога между Россией и Западом.

Устроит ли это Москву? Конечно, нет. Недавно прошедший в Донецке интеграционный форум «Русский Донбасс» показал, что заморозить конфликт на юго-востоке Украины Россия не позволит. Альтернатива «Минску» уже продемонстрирована — это возрождение проекта «Новороссии», формирующего в Донецке альтернативный и конкурентный Киеву политический центр — с прицелом на создание крупного политического образования, состоящего из юго-восточных областей Украины, культурно близких России.

По большому счету, это альтернатива даже не Минску, а в первую очередь — украинскому государству в его текущем виде. «Русский Донбасс» и повторное появление в публичном пространстве проекта «Новороссия» — это четкий сигнал Москвы о том, что любая масштабная эскалация конфликта в Донбассе приведет к политической смерти киевского режима. А также к созданию принципиально новой геополитической картины на территории областей, пока еще входящих в состав украинского государства.

Если Зеленский и Ко решат этот сигнал проигнорировать, то Москва, очевидно, перейдет к более решительным действиях в отношении Украины. К действиям, чей характер лучше всего описывается известной фразой «Кто не спрятался — я не виноват».

У Москвы есть альтернатива

«А как же Минские соглашения?» — спросят нас читатели.

Судя по всему, окно возможностей «Минска» прошло. На реализацию Минских соглашений можно было надеяться при наличии политической воли и согласия у внешних «игроков», в первую очередь США и Евросоюза. Как мы знаем, Соединенные Штаты при Дональде Трампе вместо того, чтобы подтолкнуть киевский режим к конструктивным переговорам о мире в Донбассе, начали поставлять Киеву летальное оружие. Новая американская администрация Джо Байдена тем более не заинтересована в урегулировании конфликта на юго-востоке пока еще Украины, ведь это лишит Вашингтон повода к масштабированию режима антироссийских санкций, а также позволит Москве наладить отношения с Брюсселем и нарастить свое влияние на украинской территории.

ЕС, чьи действия в значительной мере подчиняются диктату США, тоже к урегулированию конфликта в Донбассе не стремится. Лишним доказательством тому стали нелепые действия главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который во время недавнего визита в Москву попытался строить общение с российской стороной на ультиматумах. В ответ Боррель получил дипломатический «отлуп» и разочарованно констатировал, что «политический диалог с Россией зашел в тупик».

Что же касается «незалежной», то она при прямой поддержке Соединенных Штатов вот уже с 2015 года готовится к силовому варианту решения Донбасской проблемы. Недавний Карабахский конфликт еще более усилил позиции украинской «партии войны». Поэтому любое политическое решение конфликта в Донбассе возможно только при наличии у России альтернативы, реализация которой будет угрожать самому существованию евромайданного режима. Сейчас именно такая альтернатива для наказания Киева в арсенале Москвы есть. Называется она «проект «Новороссия».