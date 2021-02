Удар по биткоину: что подтолкнуло власти Нигерии отказаться от криптовалюты

Центральный банк Нигерии приказал финансовым учреждениям страны закрыть счета, связанные с криптовалютными операциями. Попытки нарушить требование приведут к серьезным санкциям, предупреждает регулятор.

Ограничительная инициатива назревала уже давно. ЦБ неоднократно заявлял, что электронные деньги не являются законным средством платежа на территории государства. Однако использование криптовалюты только росло. По данным The Kenyan Wall Street, Нигерия вошла в первую десятку стран по внедрению подобных платежей.

Цифровые валюты пользуются популярностью, поскольку позволяют избежать проблем, связанных с колебаниями курсов и рассматриваются местными предпринимателями как способ облегчить ведение бизнеса в стране.

Что подтолкнуло нигерийский Центральный банк положить конец криптовалютной вольнице.

Одним из поводов для запрета могло послужить использование новомодного средства платежа для поддержки демонстраций против насилия со стороны полиции. Осенью в Нигерии прошли многотысячные народные акции.

Средства на обеспечение демонстраций собирали в Сети с использованием криптовалют, что позволяло сохранить анонимность пожертвований. Призыв перечислять биткоины на нужды протестующих опубликовал даже основатель Twitter Джек Дорси.

Власти Нигерии выполнили требования манифестантов и расформировали специальный отряд полиции по борьбе с грабежами (SARS). Однако использование крипты в антиправительственной деятельности не прошло незамеченным.

Еще одним поводом для решения нигерийского ЦБ могло послужить недавнее заключение суда Нидерландов в отношении нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell.

Его дочерняя структура — Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) признана виновной в разливах нефти в дельте реки Нигер и обязана выплатить компенсацию местным фермерам.

Представители компании считают, что утечки были вызваны злонамеренными действиями третьих лиц, однако не могут доказать это. Таким образом, согласно законодательству Нидерландов, именно они несут ответственность за урон экологии.

Shell является крупным налогоплательщиком в Нигерии, создает множество рабочих мест и делает взносы в фонд развития дельты Нигера. Но прецедент, созданный судом Нидерландов, открывает дорогу для новых разбирательств и потенциальных штрафов.

В связи с этим исполнительный директор компании Бен ван Берден заявил, что Shell пересмотрит свои позиции относительно добычи нефти на материковой части Нигерии.

Правительству страны выгодно сотрудничество с британо-нидерландской фирмой, поэтому оно активизировало усилия по сокращению числа нападений на нефтепроводы. Одним из возможных решений может стать запрет криптовалютных счетов, которые идеально подходят для торговли ворованной нефтью.

Третьим аргументом в пользу отказа от операций с биткоином и его аналогами служит морское пиратство. Гвинейский залив, омывающий Нигерию с юга, лидирует по числу нападений на торговые суда. Пираты захватывают заложников и требуют выкуп, в последнее время — в криптовалюте.

Действия разбойников препятствуют свободной торговле, повышают издержки судовладельцев и вынуждают прибрежные государства выделять значительные средства на военно-морские силы.

